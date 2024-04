Badosa espera que la cortisona le permita jugar "todavía 3 o 4 años"

La tenista española Paula Badosa, exnúmero dos del mundo, reconoció por primera vez el lunes que los dolores de espalda que sufre desde la fractura de fatiga del año pasado la han hecho dudar del futuro de su carrera, y que espera que las inyecciones de cortisona la ayuden a aguantar "todavía tres o cuatro años más".

"En Indian Wells (a principios de marzo) los médicos me dijeron que sería muy difícil seguir mi carrera", reconoció la española en un podcast publicado por el circuito femenino WTA. En la actualización del ranking WTA del lunes, Badosa ocupa el puesto 101.

"Les dije que me hacía falta una solución, algo. Intentamos las inyecciones de cortisona. Me dijeron que no tenían nada más que proponerme y que quizás haría falta que siga (con las inyecciones) si quiero jugar todavía algunos años", explica la española de 26 años.

"El dolor sigue ahí, pero a veces era tal que no podía soportarlo. Ahora, puedo", añade, precisando que tomaba su tratamiento "cada día".

De cara al incierto futuro, valoró que "estar bien todavía tres o cuatro años, sería genial".

Dice no fijarse objetivos, pero desea regresar al 'Top 30 mundial' e incluso "en un año o en un año y medio, en el 'Top 10'".

Algo difícil, pues los médicos le han dicho que haría falta que juegue "menos torneos".

"Jugar sobre tierra, será lo mejor. Sobre hierba, debería aguantar. Pero sobre pista dura, es donde sufro más", admite.

Desde su derrota en cuartos de final en mayo de 2023 en Roma, torneo durante el que sufrió una fractura por fatiga en la columna vertebral, Badosa se ha perdido numerosos torneos, entre ellos Roland Garros y el US Open en 2023, y no ha encadenado tres victorias consecutivas.

La pasada semana, en Stuttgart, abandonó en la segunda vuelta, víctima en esta ocasión de una lesión muscular en el muslo izquierdo. Abandonó la pista entre lágrimas.

Badosa está inscrita esta semana en el torneo WTA 1000 de Madrid.