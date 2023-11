Bagnaia más cerca del título tras la debacle de Jorge Martín en Catar

El italiano Francesco Bagnaia (Ducati), segundo este domingo en el Gran Premio de Catar, penúltima carrera de la temporada de MotoGP, dio un paso de gigante hacia su segundo título mundial consecutivo después de la decepcionante actuación de su rival español, Jorge Martín (Ducati-Pramac), que sólo pudo ser décimo.

El vigente campeón del mundo, que se vio adelantado en el tramo final de carrera por su compatriota Fabio Di Giannantonio (Ducati-Gresini), aumentó en 14 puntos su ventaja con el madrileño, del que le separan 21 puntos, cuando quedan 37 por repartirse en el desenlace del curso en Valencia (España) el próximo fin de semana.

"Estoy muy feliz. Tomé una muy buena salida y después pude hacer la carrera en cabeza. Intenté escaparme pero Fabio (Di Giannantonio) estuvo realmente increíble hoy. Estoy muy contento por mi actuación y logré aumentar mi ventaja sobre Jorge (Martín). Estoy en muy buena posición pero no se sabe lo que puede pasar en Valencia", declaró el piloto de Turín.

Jorge Martín, cuyas esperanzas de lograr el título mundial se habían visto incrementadas el sábado tras adjudicarse la carrera esprint, vivió un domingo de pesadilla, primero con un derrape en la salida que le condenó para el resto de la carrera, en la que tampoco se vio en la medida de inquietar a un Bagnaia que rodó como líder casi todo el recorrido.

Si el italiano se colocó líder de la carrera en la primera curva, Martín reculó tras la salida de la quinta a la octava posición, lo que achacó a un problema con los neumáticos.

- 'Una vergüenza', clama Martín -

El madrileño, lejos de protagonizar una remontada como las que en él son habituales, fue perdiendo de vista a la cabeza de carrera, precisando incluso de una ayuda de su compañero de equipo, el francés Johann Zarco, en tareas de desgaste de sus perseguidores.

"Creo que se ha visto clarísimo, cuando ya la goma empieza a derrapar en la salida algo no va bien, eso suele pasar cuando la goma no tiene agarre", explicó el español para la plataforma DAZN.

"Una vergüenza el pilotar así, me sentía muy frustrado en algún momento, luego al final iba incluso riéndome porque no era mi culpa, demostramos ayer en el esprint que tenía ritmo para ganar, y hoy rodando un segundo y medio más lento por una goma que no funcionaba, creo que es una vergüenza", cargó Martín contra Michelin, que suministra los neumáticos en MotoGP.

Mientras, Bagnaia se escapaba en cabeza, acompañado del sorprendente Di Giannantonio, quien adelantó a la Ducati oficial a cuatro vueltas para el final. "La carrera fue increíble. Seguí a 'Pecco' (Bagnaia) e incluso aunque en algún momento me faltó velocidad, vi que él cometía pequeños errores y me dije que quizá tenía una pequeña opción de ganar y lo logré", afirmó, exultante, el piloto de Gresini de 25 años, que logró su primera victoria en la categoría reina y que aún no tiene montura para la próxima temporada.

Segundos después, Bagnaia trató de recuperar el liderato pero estuvo a punto de echarlo todo a perder con una breve salida de pista, pero que no le evitó el segundo cajón del podio.

Tercero en meta fue el italiano Luca Marini, justo por delante del español Maverick Viñales.

El Mundial de motociclismo toma ahora dirección a Valencia (España), que será al igual que el año pasado juez de paz de una temporada que en todo caso habrá resultado tan indecisa como espectacular hasta el final.

En Moto2, la victoria fue para el español de 18 años Fermín Aldeguer, que para el próximo año podría dar el salto a la categoría reina, mientras que otro piloto español, Jaume Masiá ganó la carrera y el título mundial en la cilindrada menor, Moto3.