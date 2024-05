Bagnaia se impone a Martín en Montmeló, Márquez vuelve a remontar

Revancha para Francesco Bagnaia (Ducati): el italiano se impuso el domingo en el Gran Premio de MotoGP de Cataluña por delante de Jorge Martín (Ducati-Pramac) y de Marc Márquez, autor una vez más de la remontada del día.

Tras sufrir una caída el sábado en la última vuelta de la carrera esprint cuando iba primero, el doble vigente campeón del mundo pudo resarcirse el domingo, adelantando a Martín en la curva cinco, lugar en el que la víspera se fue al suelo.

"Tenía miedo de caerme otra vez en la última vuelta", confesó Bagnaia al difusor español DAZN. El italiano, en la vuelta de honor tras su victoria, dedicó un corte de mangas a esa curva.

Bagnaia aprovecha su victoria para recortar ligeramente la diferencia en el campeonato con Martín, que sigue con 39 puntos de ventaja. El turinés sin embargo recupera así la confianza antes de disputar el próximo Gran Premio a domicilio, dentro de una semana en Mugello.

"Saco buenos puntos en el campeonato un día en el que no esperaba hacer podio para nada, así que muy feliz, creo que hemos sacado oro", valoró Martín a DAZN.

- Duelo Espargaró-Márquez por el podio

Y eso pese a que Martín pareció durante gran parte de la carrera encaminado hacia la victoria. Cuarto tras la primera curva, el madrileño adelantó sucesivamente al sudafricano Bran Binder (KTM), a su compatriota Pedro Acosta (GasGas Tech3) y en la quinta vuelta a Bagnaia, que lideraba la prueba desde el inicio.

El doble vigente campeón se vio superado también por Acosta, que se echó encima de Martín, y ambos españoles se fueron alejando. Sin embargo, el joven prodigio de 20 años se cayó en la 11ª vuelta mientras intentaba presionar a su compatriota. Pese a ello pudo acabar la carrera en 13ª posición.

Bagnaia, que llegó a estar a más de un segundo, comenzó a apretar y redujo poco a poco la distancia, antes de atacar a Martín a falta de cinco vueltas para no dejar ya el liderato de la prueba hasta la bandera de cuadros.

Por detrás del dúo, los catalanes Marc Márquez y Aleix Espargaró (Aprilia) libraron una gran batalla por la tercera posición. El seis veces campeón del mundo, que arrancó desde la 14ª posición, logró hacerse con un hueco en el podio por sólamente 52 milésimas de segundo de ventaja respecto a Espargaró.

"¿Lo mejor? Que pensaba que luchaba por un quinto (puesto) Y cuando he pasado por línea de meta he llegado a final de recta y me he visto tercero, vaya un chute de adrenalina", río Márquez tras la carrera ante las cámaras de DAZN.

Desde la 'pole' y tras haber ganado el esprint el sábado, Espargaró, nacido a pocos kilómetros del circuito, no logró firmar el doblete esprint-Gran Premio del año pasado. Esta semana, el piloto de 34 años anunció su retirada al término de la temporada.