Barça del Flick más temperamental espera tomar aire frente al Olympiacos antes del Clásico

El Barcelona, que está viviendo una metamorfósis en el comportamiento de su técnico Hansi Flick ligado al bajo rendimiento de sus futbolistas, espera tomar aire y recuperar el martes la senda victoriosa en Champions frente al Olympiacos antes del Clásico en el Santiago Bernabéu.

El sábado, los pupilos del preparador alemán lograron un triunfo agónico contra el Girona (2-1) en su feudo gracias al tanto del uruguayo Ronald Araújo sobre la bocina, que desencadenó una estallido de júbilo inédito en el entrenador.

Tras ser expulsado por doble amarilla por protestar, Flick corrió a pocos metros de la zona del banquillo al tiempo que realizó dos veces un efusivo corte de mangas para celebrar el gol.

Minutos más tarde, en rueda de prensa, él mismo se justificó para quitar hierro al asunto: "El fútbol es emoción y para nosotros también. Fue fantástico marcar el segundo gol y ganar además así. No iba dirigido contra nadie".

- Pelea contra los egos -

Este gesto, no obstante, certifica el cambio en la forma de actuar del técnico, que ha pasado de ser diplomático, lo que le valió ser elogiado la pasada temporada, a ser mucho más temperamental, no sólo en el césped, sino en la sala de prensa.

A finales de agosto, el conjunto azulgrana empató ante el Rayo (1-1) en Vallecas en un partido que se vio superado claramente. Entonces, habló de los "egos": "El año pasado jugamos y trabajamos como equipo y lo más importante es que no haya egos porque esto mata al éxito del equipo".

Pocos días después, protagonizó un encontronazo con la federación española cuando pidió al seleccionador Luis de la Fuente que cuidara más a sus jugadores, después de que Lamine Yamal se lesionara en el pubis durante el parón internacional.

Flick arremetió duramente contra el entrenador riojano, que le respondió que pensaba que tendría más empatía por haber dirigido al combinado alemán.

- Sin siete jugadores -

La plaga de lesiones que ha vivido el Barça tampoco ayuda a mantener la tranquilidad del técnico. Tras las bajas de Joan García, Marc-André ter Stegen y Pablo Páez Gavira 'Gavi', se sumaron en los últimos días después las de Raphinha, Robert Lewandowski, Dani Olmo y Ferran Torres.

Este último, que no se entrenó este lunes con sus compañeros al igual que Raphinha, sigue siendo duda por molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda ante el Olympiacos.

Tampoco Lamine Yamal se encuentra en su mejor nivel. Tras su lesión con la Roja en el parón de septiembre, regresó a finales de ese mes ante la Real Sociedad, pero recayó de sus molestias tras la derrota en Liga de Campeones contra el París Saint-Germain (2-1).

Frente al Girona, el atacante de 18 años volvió a la titularidad, pero tuvo una discreta actuación en los los 63 minutos que estuvo en el césped.

El nerviosismo de Flick se reflejó ante el conjunto gerundense al acabar expulsado tras ser amonestado doblemente por "aplaudir" una de las decisiones del árbitro y, luego, por realizar "un gesto en señal de desaprobación".

El técnico alemán argumentó que pretendía animar al neerlandés Frenkie de Jong, que, después, fue decisivo en la acción del gol de Araújo.

Su doble amarilla acarreará que no pueda dirigir el domingo a sus futbolistas frente al Real Madrid, en un choque en el que se disputarán el liderato de LaLiga.

Antes, el Barça deberá afrontar el trámite de medirse al Olympiacos de José Luis Mendilibar, exentrenador del Athletic Bilbao y Sevilla, entre otros.

Al frente del equipo griego, el técnico vasco de 64 años, que reconoció que casi siempre entrenó para evitar el descenso, conquistó la Conference League en 2024 y al doblete nacional el pasado curso.

En Champions, el Olympiacos suma un punto en su casillero por los tres del Barça, que ganó por 1-2 al Newcastle en la primera fecha y perdió por el mismo resultado en casa contra el PSG.

Los de Mendilibar empataron contra el Pafos de Chipre (0-0), mientras que perdieron frente al Arsenal (2-0).