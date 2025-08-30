Bayern sufre pero gana en Augsburgo (3-2) con nuevo gol de Luis Díaz

El Bayern de Múnich se llevó los tres puntos, no sin sudarlo, de la cancha del vecino bávaro Augsburgo (3-2), con un nuevo gol del colombiano Luis Díaz, este sábado en la 2ª fecha de la Bundesliga alemana.

Una semana después de su golpe sobre la mesa contra el RB Leipzig (6-0), el Bayern sufrió más de lo esperado en el desplazamiento más corto que tiene que efectuar en el campeonato de la regularidad.

En su partido número 100 con los colores muniqueses, Harry Kane dio dos pases de gol, sobre Serge Gnabry (28) y Michael Olise (51). Luis Díaz confirmó su rápida adaptación a su nuevo equipo con un nuevo gol antes del descanso, rematando un pase atrás de Konrad Laimer.

El Augsburgo redujo la renta por medio del volante croata Kristjian Jakic (53), y relanzó el suspense con un gol de Mert Kömür (76).

Los muniqueses resistieron la presión de los hombres de Sandro Wagner para llevarse a casa los tres puntos.

Con esta segunda victoria en dos partidos el Bayern sigue liderando la tabla, un posición más anecdótica que significativa en estos primeros compases de la competición.

Con los mismos seis puntos se halla el Eintracht Fráncfort, rival del FC Barcelona y del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, que ratificó su buen estado de forma en el inicio de la Bundesliga venciendo en la cancha del Hoffenheim (3-1).

El doblete del delantero japonés Ritsu Doan (17, 27) y el gol del turco Can Uzun (51) dieron al equipo dirigido por Dino Toppmöller su segunda victoria en otras tantas fechas.

También este sábado, el Leipzig, que venía de recibir una preocupante goleada en la primera fecha ante el Bayern, recuperó sensaciones positivas derrotando 2-0 al Heindenheim.

El que no termina de levantar cabeza es el Bayer Leverkusen post Xabi Alonso, que después de perder en la primera fecha, no pasó del empate (3-3) este sábado en su visita al Werder Bremen a pesar de haberse puesto con un 2-0 y un 3-1 a favor.

Los hombres dirigidos por Erik ten Hag disputaron además media hora en superioridad numérica, aunque lograron encadenar un 35º partido de liga sin perder fuera de casa (la última derrota como visitante en Bundesliga se remonta al 27 de mayo de 2023).