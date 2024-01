Beckenbauer fue "uno de los elegidos", dice Xabi Alonso

El entrenador español del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, destacó este viernes a la leyenda del fútbol alemán Franz Beckenbauer, fallecido el domingo pasado a los 78 años, como "uno de los elegidos".

"No se trata sólo de un jugador más, es un icono", afirmó ante la prensa el técnico vasco, antiguo jugador del Bayern de Múnich.

"Hay jugadores que tienen su propia dimensión y su magnitud, como Pelé, (Johan) Cruyff, (Diego) Maradona", explicó Alonso.

"Beckenbauer fue uno de ellos. Tuve la oportunidad de conocerlo unos minutos cuando yo estaba en Múnich y él fue muy importante para el club, para el fútbol alemán, como jugador y como entrenador".

Beckenbauer falleció el pasado domingo en Salzburgo (Austria) y su familia dio a conocer la noticia el lunes.

El líbero nacido en Múnich ganó un Mundial como jugador y otro como entrenador, quedando para la posteridad como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

El Bayern tiene previsto tributarle un homenaje póstumo en el Allianz Arena el 19 de enero.

"Será recordado, no será olvidado porque era muy grande", valoró Alonso, quien calificó a Beckenbauer como "uno de los elegidos, no hay muchos, no más de diez".