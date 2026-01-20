Béis Juvenil está ‘cumpliendo’

Las voces autorizadas del béisbol señalaron que el Campeonato Juvenil 2026 se ha desarrollado de manera exitosa y ha cumplido con las expectativas, al atraer en cada jornada, a miles de fanáticos a los estadios.

A ocho días de finalizar su ronda regular, “los equipos con torneos provinciales sólidos están al frente de la tabla y son los que han mostrado y seguirán mostrando buen nivel”, afirmó Aurelio Ortiz, periodista deportivo.

Tal son los casos del conjunto de Panamá Oeste, líder de la general, seguido por el bicampeón Coclé y Chiriquí. Ya prácticamente eliminado, Veraguas “no ha logrado encontrar una fórmula”, afirmó el periodista Pablo Bustamente, destacando que, en resumidas cuentas, “ha sido un torneo parejo, salvo excepciones, se ha visto un buen nivel”.

Los especialistas coinciden que, el equipo veragüense tiene un pobre bateo, además de un regular pitcheo, y señalaron que se debería priorizar en la realización de más torneos focalizados a nivel provincial y no optar por ‘selectivas’, para formar equipo.

El comentarista Eric Espino considera que Panamá Oeste ha demostrado ser superior, y ve positivo la masiva asistencia del público a los estadios en cada partido y pidió reglamentar las firmas de peloteros a equipos profesionales, durante el campeonato, pues las provincias quedan “huérfanas de esos pelotero”.