Béisbol Juvenil 2026: jornada del sábado 24 de enero

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 vivirá este sábado 24 de enero una jornada decisiva, con tres partidos programados para las 7:00 p.m.Los equipos buscarán asegurar su lugar en la ronda de ocho. Los partidos programados son:Darién vs Panamá Oeste – Estadio de MetetíPanamá Metro vs Colón (transmitido en vivo por RPC) – Estadio Rod CarewBocas del Toro vs Chiriquí Occidente – Estadio Glorias DeportivasCada encuentro será clave para definir qué equipos continúan firmes en la lucha por el título, por lo que prometen dejarlo todo en el terreno mientras se acercan los partidos finales de la fase regular.