Béisbol Juvenil estrenará nuevos escenarios

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2023, que arrancó el 6 de enero, se ha jugado en once estadios, repartidos en varias provincias del país. Pero, a partir de este fin de semana se sumarán dos coliseos nuevos que albergarán partidos de este torneo. La semana pasada, la Fedebeis anunció que el partido No. 72, entre las novenas de Veraguas y Bocas del Toro, programado para el viernes 20 y el No. 76, entre Herrera y Bocas del Toro, programado para el sábado 21, se jugarán oficialmente en el estadio de Almirante, en Bocas del Toro, que abrirá sus puertas oficialmente con la celebración de estos encuentros. Además, el día 24, se dará apertura del estadio de béisbol ubicado en elcomplejo deportivo Julio Goff de Boquerón cabecera, en Chiriquí, con el partido No. 95 del campeonato, entre Bocas del Toro y Chiriquí. En esa fecha será inaugurado el estadio de Pequeñas Ligas, ubicado en el corregimiento de Tijeras, en el distrito de Boquerón.