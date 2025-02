Bellingham asegura no haber insultado al árbitro del Osasuna-Real Madrid

El centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, aseguró no haber insultado al árbitro con unas palabras que le valieron la expulsión en el minuto 39 del partido saldado con empate a uno contra Osasuna.

Bellingham insistió en que estaba expresando su frustración y no insultando al árbitro José Munuera Montero. "Es difícil cuando un árbitro no está seguro, determinar que he dicho algo que no he dicho, y como resultado, de alguna manera esto perjudica al equipo", dijo Bellingham a los periodistas.

"Creo que se puede ver claramente en el video, recuerdo muy bien el incidente, fue una expresión dirigida a mí mismo, ni siquiera me estoy dirigiendo al árbitro, pero obviamente hubo un malentendido", agregó.

"Él (colegiado) creyó que le había dicho (algo insultante), incidió. "No había intención de insultarlo, no hubo insulto, y por esa razón creo que se puede ver que hubo un malentendido", justificó.

"Pido disculpas, en ningún momento quise dejar a mi equipo con diez jugadores", dijo, no obstante, el jugador en zona mixta.

Según Movistar+, Bellingham espetó a Munuera: "I'm talking to you with respect, fuck off" (Estoy hablando contigo con respeto, jódete o vete a la mierda").

Según los medios españoles, en caso de tipificarse como insulto las palabras de Bellingham, este se enfrenta a una posible sanción de entre cuatro y doce partidos.

"La traducción en español de 'fuck off' no 'fuck you' es no me jodas, no merece la expulsión", declaró Ancelotti en rueda de prensa, antes de subrayar que cree que hubo jugadas que el VAR tuvo que haber revisado a favor del Real Madrid, en concreto una supuesta mano en el área.