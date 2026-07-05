Bellingham y Kane rompen la muralla mexicana y llevan a Inglaterra a cuartos de final

En una de las noches más vibrantes del estadio Azteca, México sufrió su derrota más dolorosa. Jude Bellingham y Harry Kane hicieron valer su jerarquía el domingo y marcaron los goles con los que Inglaterra venció 3-2 para avanzar a cuartos de final del Mundial 2026.

Nunca antes, Bellingham había marcado un doblete con la selección inglesa. Esta noche hizo dos goles en un par de minutos ante una muralla verde que no había encajado en cuatro partidos.

Kane hizo su sexto gol en este Mundial y le dio a Inglaterra el boleto a Miami para enfrentar el sábado a Noruega.

Arengados por el apoyo inconmensurable de su afición, Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron y mantuvieron en la pelea al Tri que, sin embargo, no pudo evitar su tercera derrota en su mítico estadio en juego oficial.

- México ganó el duelo musical -

A pesar del retraso de una hora por tormenta, el estadio entró en ebullición por la selección musical previa al juego.

Los aficionados unieron sus voces para entonar populares canciones mexicanas: "Cómo te voy a olvidar" de Los Ángeles Azules; "Hasta que te conocí" de Juan Gabriel, y "Triste canción" de El Tri.

En contraste, abuchearon los emblemáticos temas "Don't look back in anger" de Oasis; "Song 2" de Blur y "Don't stop me now", de Queen, más para rechazar, por esta ocasión, todo lo relacionado con Inglaterra.

Las tribunas del estadio se cimbraron con los bailes de la afición motivada por la alegre música de su país y por esa frase viral "¿Y si sí?" que contenía su ilusión de ver al Tri seguir de pie en la Copa.

En una de las noches más mexicanas que se han vivido en esta catedral del fútbol mundial, los aficionados cantaron con profunda emoción su himno nacional, en especial estrofas como "Mexicanos al grito de guerra" y "un soldado en cada hijo te dio".

Inició el partido y en cuanto México lograba una secuencia de pases recibía como premio los "oles" de su afición que también lanzó el grito homofóbico en cada despeje del portero Jordan Pickford.

Con ese apoyo que desbordaba al monumental estadio Azteca, México generó la primera oportunidad de gol.

Al minuto 15, Jiménez conectó un cabezazo rinconero y le exigió el lance y un manotazo a Pickford, el portero al que más goles le ha hecho en la Liga Premier.

- Cuando México mejor jugaba -

Sobre la media hora, el Tri había encajonado en su campo a Inglaterra que, no obstante, encontró un resquicio en la muralla verde.

Bukayo Saka desbordó por el sector derecho y lanzó el centro que Bellingham convirtió en el 1-0 al 36' con una bella palomita. La racha de imbatibilidad del equipo mexicano quedó en 396 minutos.

Sin reponerse del impacto, Bellingham no perdonó frente al arco y México ya tenía el 2-0 en contra.

La reacción de la tribuna con el "Sí se puede" tuvo rápido efecto en la cancha. El Tri se acercó al 42' cuando Quiñones hizo el 2-1 al aprovechar un rebote de Ezri Konsa.

A Inglaterra se le nubló el panorama al 54' por la expulsión del lateral derecho Jarell Quansah por una plancha sobre Jesús Gallardo.

Pero México no pudo aprovechar la superioridad numérica. El portero Raúl Rangel cometió un penal sobre Anthony Gordon. Kane cobró al 60' para hacer el 3-1.

El mismo Kane propició el 3-2 para el Tri por una falta en el área que cometió sobre Brian Rodríguez. Jiménez, especialista en penales, venció a Pickford al 69'.

La eliminación mexicana se consumó en una de las noches más memorables del estadio Azteca.