Bernal, Pellizzari, Mas... los otros corredores a seguir en el Giro

Detrás de Jonas Vingegaard, gran favorito a la victoria final en la 109ª edición del Giro de Italia, que comenzará este viernes en Bulgaria, campeones como Egan Bernal, veteranos como Enric Mas, jóvenes como Giulio Pellizzari y velocistas como Paul Magnier esperan brillar en la "Corsa Rosa".

. Egan Bernal, ¿el regreso del Cóndor?

Uno de los dos únicos ganadores de la prueba que estará en la salida, junto a Jai Hindley, el colombiano Egan Bernal no ha vuelto a subirse al podio de una gran vuelta desde su triunfo en el Giro en 2021.

Víctima de un terrible accidente de tráfico al año siguiente, el "Cóndor de Zipaquirá" supo reconstruirse con paciencia y quizá haya llegado la hora de volver a codearse con los mejores.

Séptimo el año pasado, reciente quinto en Lieja, está en forma y compartirá el liderazgo con el neerlandés Thymen Arensman en el seno del equipo Netcompany Ineos, reforzado por la llegada como patrocinador de la empresa tecnológica danesa.

. Giulio Pellizzari, la esperanza italiana

En 2024, el talentoso escalador italiano, entonces de 20 años, se dio a conocer al terminar segundo de la 16ª etapa por detrás de Tadej Pogacar, su ídolo, que llegó a regalarle la maglia rosa y sus gafas.

Esta vez, el "Duque de Camerino" quiere más y se dice listo para asumir su papel de líder del equipo Red Bull Bora junto al australiano Jai Hindley, ganador en 2022.

Reciente vencedor del Tour de los Alpes, 6º del Giro y de la Vuelta en 2025, Pellizzari encarna las esperanzas de una nación que espera una primera victoria en el Giro desde Vincenzo Nibali en 2016.

En otro registro, Filippo Ganna, Giulio Ciccone y Jonathan Milan también aspiran a brillar en casa.

. Felix Gall, objetivo podio

El austriaco, que ha pasado a un rol de segundo líder en el equipo Decathlon CMA CGM con la fulgurante irrupción de Paul Seixas, se ha fijado un objetivo ambicioso para su segundo Giro: una plaza en el podio para refrendar su brillante quinto puesto en el Tour de Francia del año pasado.

Para lograrlo y confirmar el excelente inicio de temporada de su equipo, contará especialmente con el apoyo en montaña de Gregor Mühlberger, Callum Scotson y Johannes Staune-Mittet.

. Enric Mas y Marlek Beloki, presente y futuro del ciclismo español

A sus 31 años y tras no cumplir con las expectativas que despertó cuando apareció en el pelotón, Enric Mas descubrirá el Giro, con un recorrido montañoso que beneficia a sus condiciones de escalador. Tras cuatro podios en la Vuelta, Mas aspira subir al cajón en otra grande.

Hijo del corredor Joseba Beloki, triple podio en el Tour a comienzos de los 2000, el joven Markel Beloki (20 años) espera confirmarse como esperanza del ciclismo español en su segunda prueba de tres semanas (acabó 50ª en la Vuelta del año pasado).

Con cualidades similares a su progenitor, buen escalador, resistente y que se defiende en las cronos, Markel puede aspirar a puestos de honor.

. Paul Magnier, con sed de revancha

A sus 22 años, el esprinter francés llega a la salida con espíritu de revancha después de un primer Giro decepcionante en 2025 y una campaña de clásicas menos fructífera de lo previsto tras su inicio de temporada fulgurante (dos victorias de etapa en la Vuelta al Algarve).

"Me siento realmente motivado y las piernas responden", aseguró antes de la salida la bala del Soudal Quick-Step, que tendrá una oportunidad de enfundarse la maglia rosa ya el viernes en la primera etapa, destinada a los velocistas.

Jonathan Milan, Dylan Groenewegen, Tobias Lund Andresen, Kaden Groves, Pascal Ackermann, Casper Van Uden y Arnaud De Lie deberían ser sus en las llegadas masivas.