Bernal, Vauquelin y Arensman encabezan el Netcompany-Ineos para el Tour de Francia

El equipo Netcompany-Ineos se presenta para el Tour de Francia (4-26 de julio) con ambiciones claramente ofensivas y una formación experimentada liderada por Kevin Vauquelin, Thymen Arensman y por el colombiano Egan Bernal, anunció el miércoles la escuadra británica.

"Este equipo cuenta con grandes corredores a los que la gente admira", subrayó Geraint Thomas, director deportivo del equipo. "Tendrán libertad para atacar y correr de forma agresiva durante tres semanas. La suerte favorece a los audaces y no hemos venido al Tour para seguir la carrera: estamos aquí para ser protagonistas".

La contrarreloj por equipos que abrirá las hostilidades, el sábado en Barcelona, representa un primer objetivo para Ineos, que a principios de junio logró un excelente segundo puesto durante el Tour Auvernia-Ródano-Alpes.

Para lograrlo, el equipo se apoyará especialmente en el galés Josh Tarling, especialista en contrarreloj, que disputará su primer Tour de Francia a pesar de haberse fracturado una clavícula a principios de junio.

El noruego Tobias Foss y el italiano Filippo Ganna, también muy cómodos en el ejercicio contra el crono, parten dentro del grupo de favoritos para hacerse con el maillot amarillo al final de la primera etapa.

En montaña, el francés Kevin Vauquelin, 7º el año pasado, será uno de los hombres fuertes del equipo, junto al neerlandés Thymen Arensman, ya ganador de etapas en el Tour, y al colombiano Egan Bernal, que se llevó la Grande Boucle en 2019.

Netcompany Ineos, en cambio, no podrá contar con el británico Oscar Onley, 4º en el Tour el año pasado, que anunció su baja la semana pasada debido a una lesión en un hombro tras una fuerte caída a principios de junio en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes.

El español Carlos Rodríguez, 5º en el Tour de 2023 y 7º al año siguiente, tampoco fue seleccionado.