Bezzecchi fue el más rápido en los ensayos del Gran Premio de Australia de MotoGP

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) fue el más rápido en los ensayos clasificatorios del Gran Premio de Australia, este viernes en el circuito de Phillip Island, donde sigue por detrás del dúo español formado por Marc Márquez y Jorge Martín, en plena batalla por el título mundial.

Vencedor en el GP de Indonesia hace dos semanas, Bezzecchi se cayó durante la sesión de este viernes, pero logró una mejor vuelta en un tiempo de 1 minuto 26 segundos y 775 milésimas. Superó al piloto español Raúl Fernández, también en una Aprilia, por 72 milésimas.

El líder del mundial, Jorge Martín (Aprilia), tuvo apenas el quinto mejor tiempo, y Márquez el tercero.

El piloto madrileño y el catalán librarán este fin de semana un duelo de gran calibre, en el que Márquez compite por un eventual octavo título mundial en MotoGP. Para Martín, sería la segunda corona.

Bezzecchi, que va tercero en el campeonato, está al acecho para aprovechar el más mínimo despiste de sus rivales y entrar en la pelea.

Este Gran Premio es el 18º del curso 2026 y marca la recta final de temporada, con solo cinco Grandes Premios por disputarse y una distancia mínima de dos puntos entre Martín (355) y Márquez (353) en la general del Mundial.

Phillip Island, emblemático circuito que ha albergado Grandes Premios de MotoGP desde hace casi tres décadas, se despedirá de la categoría reina del motociclismo cuando termine la fiesta este domingo.

Fijo en el calendario desde 1997 y uno de los circuitos favoritos de los pilotos, su contrato con el promotor de MotoGP expira este año.

- Clasificación de los ensayos clasificatorios del Gran Premio de Australia de MotoGP:

1. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 1:26.775 (Q)

2. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) a 0.072 (Q)

3. Marc Márquez (ESP/Ducati) 0.126 (Q)

4. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 0.126 (Q)

5. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 0.255 (Q)

6. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 0.375 (Q)

7. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 0.407 (Q)

8. Pedro Acosta (ESP/KTM) 0.433 (Q)

9. Diogo Moreira (BRA/Honda-LCR) 0.744 (Q)

10. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 0.756 (Q)

11. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 0.782

12. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 0.823

13. Brad Binder (RSA/KTM) 0.880

14. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 0.952

15. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 1.051

16. Iker Lecuona (ESP/Ducati-Gresini) 1.065

17. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 1.204

18. Álex Rins (ESP/Yamaha) 1.341

19. Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3) 1.377

20. Augusto Fernández (ESP/Yamaha) 2.045

./bds-nr/avl/jvb