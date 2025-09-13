Bezzecchi gana el esprint en San Marino, caída de Marc Márquez

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) ganó la carrera esprint del Gran Premio de San Marino, este sábado en el circuito de Misano, en la que el español Marc Márquez, líder destacado del Mundial, se fue al suelo y no puntuó.

Partido desde la pole position, el italiano realizó una carrera muy sólida ante los enfervorizados tifosi y mantuvo la primera plaza pese a presión de Márquez, que salió desde la cuarta posición, pero se colocó segundo con una salida espectacular.

No obstante, el mayor de los hermanos Márquez se fue al suelo en la sexta vuelta, justo cuando acababa de colocarse en cabeza de la carrera, dejando vía libre a Bezzechi para que el italiano firmara su segunda victoria en un esprint y su segundo triunfo de la temporada, tras el Gran Premio de Gran Bretaña a finales de mayo.

"Estoy encantado con la victoria. La carrera no fue perfecta porque tuve algunos problemas, pero pese a todo mantuve un muy buen ritmo. Lo he dado todo", se felicitó el ganador.

- Bola de partido en Motegi -

Por primera vez en la temporada, el catalán no acaba en el podio en una carrera esprint, donde sumaba hasta el momento 14 victorias y un segundo puesto en las pruebas disputadas los sábados hasta ahora.

El podio lo completaron el español Álex Márquez (Ducati-Gresini) y el también italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46).

Pese a la caída, Marc Márquez mantiene en la clasificación del campeonato del mundo 173 puntos de ventaja con respecto a su hermano Álex y podrá proclamarse campeón del mundo de MotoGP por séptima vez en su carrera el próximo Gran Premio, en Japón, el último fin de semana de septiembre.

El mayor de los Márquez necesitaba sumar este sábado tres puntos para gozar de la oportunidad de conquistar el Mundial en Motegi... o que su hermano Álex no se llevara la victoria.

Su compañero en el equipo oficial Ducati, Francesco Bagnaia, vivió un sábado muy complicado: primero acabó 8º en la sesión de clasificación, su peor resultado en este circuito desde que compite en MotoGP, y luego acabó en un mediocre 13er puesto en el esprint.

El italiano, doble campeón del mundo en 2022 y 2023, ya no tiene posibilidades matemáticas de lograr el título, pero lo que es peor, cada vez está más distanciado del pequeño de los Márquez (77 puntos) e incluso ve peligrar el tercer puesto en el Mundial con la remontada de Bezzecchi, que se coloca a solo 28 unidades de su compatriota.