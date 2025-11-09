Bezzecchi gana en Portugal y casi se asegura el podio en Mundial de MotoGP

Líder de principio a fin. El italiano Marco Bezzecchi ganó el Gran Premio de Portugal de MotoGP este domingo en el circuito de Portimao (sur), un resultado que casi garantiza al piloto de Aprilia acabar en el tercer puesto del mundial de la categoría reina del motociclismo.

El podio de la penúltima carrera de la temporada lo completaron los españoles Álex Márquez (Ducati-Gresisi) y Pedro Acosta (KTM), mientras que el italiano Francesco Bagnaia, campeón del mundo en 2022 y 2023, tuvo que abandonar tras sufrir una caída en el ecuador de la prueba y casi dice adiós a sus posibilidades de acabar tercero en el campeonato.

Es la segunda victoria de la temporada para Bezzecchi, quien además roza el tercer puesto final en el Mundial a falta de una sola carrera para el final del campeonato, el próximo fin de semana en Valencia.

Bezzecchi, que se convirtió en el sexto ganador diferente en las últimas seis carreras de la temporada, suma 323 puntos, 35 más que Bagnaia, quien incluso podría perder la cuarta plaza final, ya que Acosta queda sólo tres puntos por detrás.

Las dos primeras posiciones ya las tienen aseguradas Marc Márquez (campeón con 545 puntos) y Álex Márquez (segundo con 445 unidades).

El Top 10 lo completaron Fermín Aldeguer, Brad Binder, Fabio Quartararo, Ai Ogura, Fabio di Diannantobio, Johann Zarco y Pol Espargaró.

- De principio a fin -

Fue una salida calcada a la del esprint del sábado, con Bezzecchi manteniendo la primera plaza tras salir desde la pole position, seguido por los españoles Pedro Acosta y Álex Márquez, que avanzó dos puestos antes de llegar a la primera curva.

Pero a diferencia del sábado, Bezzecchi imprimió un fuerte ritmo desde el principio, distanciando al pequeño de los hermanos Márquez, que en el segundo giro pudo adelantar a su compatriota Acosta.

Mediada la carrera, el italiano había logrado distanciar a Márquez en algo más de un segundo y a Acosta en más de dos segundos.

Las posiciones del trío de cabeza se mantuvieron invariables, aunque Márquez comenzó a sufrir el excesivo desgaste de los neumáticos y cedió terreno con respecto a Acosta, con menos de un segundo de diferencia entre ambos a falta de dos vueltas.

Pero el ya subcampeón del mundo pudo mantener la segunda plaza, por detrás de un incontestable Bezzecchi.

En proceso de recuperación de sendas lesiones, el ya campeón del Mundo de MotoGP en 2025 y el vencedor en 2024, los españoles Marc Márquez (Ducati) y Jorge Martín (Aprilia) fueron los grandes ausentes este fin de semana en el circuito de Portimao.

En Moto2, el brasileño Diogo Moreira quedó a un paso del título de la categoría tras ganar en Protimao y de que su gran rival, el español Manuel González, sólo fuera sexto.