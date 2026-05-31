Bezzecchi gana GP de Italia y se afianza como líder del Mundial de MotoGP

El piloto italiano Marco Bezzecchi ganó el Gran Premio de Italia de MotoGP el domingo y reforzó así su candidatura al que sería primer título mundial, mientras que el vigente campeón Marc Márquez terminó séptimo en su regreso tras ser operado hace tres semanas.

Saliendo desde la pole, el piloto de Aprilia se llevó la victoria por delante de su principal rival en el campeonato y compañero de equipo, el español Jorge Martín, y de su compatriota Francesco Bagnaia (Ducati).

Con esta victoria, la cuarta en siete carreras disputadas, Bezzechi (27 años) distancia en 17 puntos a Martín en la clasificación del Mundial de MotoGP.

El triunfo de Bezzecchi es también un broche perfecto para el fin de semana de Aprilia, después de que Martín batiera el récord de velocidad de Mugello durante la carrera esprint del sábado con unos asombrosos 368,6 kilómetros por hora.

Y Aprilia también se llevó la victoria en esa carrera esprint, con el español Raúl Fernández.

El japonés Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse), que había salido desde la 13ª posición, se quedó a las puertas del podio, justo por delante del italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46).

Marc Márquez (Ducati), que regresaba tras una doble operación en el pie y el hombro derechos a principios de mayo que le impidió correr los dos últimos Grandes Premios (Francia y Cataluña), terminó en la séptima posición, por detrás de su compatriota Pedro Acosta (KTM).