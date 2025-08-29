Bielsa destaca nivel del fútbol saudí, tras paso de Darwin Núñez al Al Hilal

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, destacó este viernes que el atacante Darwin Núñez jugará en una liga, la de Arabia Saudita, que "ha revolucionado el fútbol" e hizo autocrítica sobre las "falencias" ofensivas de la Celeste, en la antesala del cierre de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

A dos fechas del cierre del premundial, en setiembre, donde Uruguay recibirá a Perú el próximo jueves y visitará a Chile el martes 9, Bielsa resaltó que su equipo "no ataca bien" y que debería estar por encima de su posición actual: cuarto con 24 puntos y 19 goles a favor.

Al ser consultado sobre el traspaso de Darwin Núñez al Al Hilal saudí desde el campeón inglés, el Liverpool, a principios de agosto, Bielsa consideró "lógico" no haber sido consultado por el jugador antes de dar ese paso en su carrera.

"Pasa a un mercado que ha revolucionado el fútbol, ya no se puede decir que que Arabia es un mercado de segundo nivel", dijo el DT argentino.

Darwin Núñez no estará frente a Perú por suspensión, pero sí estará disponible contra la Roja.

Más allá del futuro de uno de los jugadores clave de Uruguay, Bielsa reconoció "falencias" en el juego ofensivo de la Celeste en estas eliminatorias y cargó con la responsabilidad por ellas.

"Hice todo lo que creí que debía hacer para que el equipo ataque mejor (...) El equipo no ataca bien. ¿Qué quiere decir eso?, que no di en la tecla", comentó Bielsa en una conferencia de prensa en Montevideo marcada por la autocrítica del DT.

"Si yo tuviera que calificar mi gestión diría: mire deberíamos haber obtenido más de lo que obtuvimos", agregó.

El DT admitió que en su cabeza ya están los elegidos para ir al Mundial y dio detalles sobre la situación sanitaria del equipo, confirmando que el defensa José María Giménez, del Atlético de Madrid, no estará en el final de las eliminatorias.

Tampoco está citado el extremo del Sporting portugués Maximiliano Araújo, quien se recupera de un desgarro.

Frente a Perú, Bielsa tampoco contará por suspensión con el defensa Ronald Araújo ni con el lateral Nahitan Nández.