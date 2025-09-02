Bielsa, el hombre incapaz de enamorar a Uruguay

Con el mote de gurú del fútbol ofensivo, Marcelo Bielsa tomó el mando de Uruguay y en sus primeros pasos sacudió las eliminatorias sudamericanas con triunfos memorables sobre dos enconados rivales, Brasil y Argentina.

Sin embargo, a dos años de su llegada, el Loco está lejos de cosechar de los hinchas celestes el amor desbordado que le profesaron otras aficiones a lo largo de su dilatada carrera.

El pulso popular alrededor de su figura está dividido en un país que el jueves ante Perú, en Montevideo, en la penúltima jornada de la clasificatoria, puede confirmar su presencia en el Mundial de 2026.

Cristian Suárez, un transportista de 42 años, destaca "su gran trabajo y esa cosa que tiene de ser diferente a todos los demás". Pero otros aficionados, como Ema Pintos, no ocultan su desencanto con el técnico argentino, de 70 años.

"Tiene modos no muy buenos al hablar y no creo que los jugadores lo quieran mucho", dijo a la AFP esta comerciante de 63 años, admiradora del "Maestro" Oscar Tabárez, predecesor de Bielsa y que guió a la Celeste al cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica 2010 y al título en la Copa América 2011.

Desde que inició su periplo en los banquillos, en su adorado Newell's Old Boys en 1990, las anécdotas sobre las locuras de Bielsa, idolatrado en Chile, en Bilbao y en Leeds, fueron moneda corriente.

Pero en Uruguay, campeón mundial en 1930 y 1950 y con gran rivalidad con Argentina, las historias pintorescas brillan por su ausencia.

- Suárez, un punto de inflexión -

El periodista chileno Carlos Serrano, autor del libro "Bielsa, los años chilenos", considera "extrañísimo" que el seleccionador no seduzca a los uruguayos.

"Me parecía que era una asociación perfecta: un país muy futbolizado como Uruguay con un tipo tan obsesivo por el fútbol como Bielsa, y lo bueno es que estaba llegando una generación de recambio", dijo a la AFP.

Con un mediocampo de lujo, coliderado por el capitán del Real Madrid, Federico Valverde, y Rodrigo Bentancur, del Tottenham, Bielsa apostó al recambio de una camada reverenciada, la de Luis Suárez y Edinson Cavani.

En la figura del Pistolero, opina Serrano, puede explicarse en parte la incapacidad de Bielsa para ganarse el "amor incondicional" que cosechó en su paso por la selección chilena (2007-2011).

En el arranque del bielsismo la Celeste sumó cuatro triunfos en los seis primeros partidos clasificatorios, pero empezó a tambalear tras la Copa América de 2024, en la que quedaron terceros.

Suárez, goleador histórico de los charrúas, se retiró al término de la competición y criticó públicamente al DT por supuestos tratos despectivos a jugadores y colaboradores.

Los dichos del delantero "fueron utilizados mediáticamente como un comidón interesante contra Bielsa", afirmó el escritor uruguayo Sebastián Chittadini.

Las declaraciones parecieron quedar marcadas a fuego en el argentino, que en el pasado tuvo encontrones con pesos pesados de los vestuarios que condujo.

"Nunca voy a resaltar una equivocación de ustedes, les pido que no resalten las mías, sino no podemos convivir", dijo Bielsa el viernes previo a revelar la convocatoria ante los colistas Perú y Chile.

- "No di en la tecla" -

Autocrítico y con una ecuanimidad que despierta fervor, el seleccionador es el primero en reconocer que está en deuda al mando de un grupo que cuenta con figuras de renombre: el goleador Darwin Núñez, el defensor Ronald Araújo o el creativo Giorgian De Arrascaeta.

"Hice todo lo que creí que debía hacer para que el equipo ataque mejor (...) El equipo no ataca bien. ¿Qué quiere decir eso? Que no di en la tecla", admitió.

Uruguay, cuarto en la tabla con 24 puntos en 16 partidos, en ocasiones ha echado en falta el sello personal de su mandamás, vértigo e intensidad a todo dar. Y apenas ha anotado 19 tantos en la clasificatoria.

Se ha "bajado mucho la intensidad porque es verdad que estas eliminatorias capaz fueron un poco más fáciles que las anteriores", admitió "Pajarito" Valverde.

En el Mundial norteamericano habrá por primera vez 48 selecciones, a diferencia de las 32 de antaño, lo que implicó que las distintas confederaciones aumentaran sus cupos. Sudamérica pasó de 4,5 a 6,5 boletos para diez combinados.

"El camino no ha sido lo brillante que algunos esperaban, ni tampoco ha sido malo. Ha tenido altibajos", dijo a la AFP Jorge Fossati, exentrenador de la Celeste.

"Mientras no se juegan las (partidas) de verdad, el uruguayo difícilmente va a fanatizarse por su selección", resumió el actual entrenador de Universitario de Perú.