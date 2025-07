Boca volvió a perder y se hunde en la peor racha de su historia

Boca Juniors alcanzó la peor racha sin victorias de su historia este domingo, al perder 1-0 de visita ante Huracán en la tercera fecha del torneo Apertura 2025 argentino y llegar a once partidos sin ganar.

El Xeneize, que no gana desde abril, visitó el Palacio Ducó, el estadio de Huracán, en Buenos Aires, para afrontar un duro examen tras la traumática eliminación en dieciseisavos de final de la Copa Argentina ante el modesto Atlético Tucumán, que le ganó 2-1.

Pero los dirigidos por Miguel Angel Russo no sólo no mejoraron, sino que dieron un nuevo paso atrás. Y volvieron a perder.

Huracán, más estructurado y consolidado en su rendimiento, lo superó por completo, pateó 11 veces al arco pero sólo anotó un gol, un soberbio remate desde la medialuna de Matko Miljevic a los 65 minutos que se coló en el ángulo del portero Agustín Marchesín.

"Me hago cargo de todo. No busquen cosas donde no hay. No estoy acostumbrado a perder. Es la primera vez que me pasa. Llegó el momento de cambiar algunas cosas. Habrá que encontrarle la vuelta, trabajar y tratar de mejorar", dijo Russo, todavía sin victorias en su tercer ciclo como DT de Boca.

Russo, de 69 años, trató de restarle dramatismo a la crisis del equipo, que en dos semanas afrontará otro reto frente a Racing, ahora en La Bombonera, donde seguramente los hinchas le reclamarán por este pésimo momento.

- "Le pido perdón" -

"Yo al hincha de Boca le pido perdón y disculpas. Buscaremos la forma de cambiar. Cuando uno habla de cambios, hay que hablar con los jugadores, buscar otra forma de juego y encontrar el equilibrio, y hacer las cosas de otra manera", agregó el veterano entrenador.

Con la derrota de este domingo, Boca quedó en penúltimo lugar del Grupo A del torneo Clausura entre quince equipos, con dos puntos conseguidos en tres partidos disputados.

La última victoria del popular equipo aurizaul fue el 19 de abril por 2-0 sobre Estudiantes de La Plata, todavía con Fernando Gago como entrenador.

Desde ese triunfo ante el Pincha sumó seis empates y cinco derrotas, entre ellas el superclásico contra River Plate que le costó el puesto a Gago.

En 2025, Boca fue eliminado en marzo en la segunda fase previa en la Copa Libertadores por Alianza Lima; en dieciseisavos de final en la Copa Argentina, en los cuartos de final en el torneo Apertura y en la fase de grupos (primera ronda) en el Mundial de Clubes, donde no pudo siquiera derrotar al amateur Auckland City, con el que igualó 1-1.

Al Xeneize sólo le queda por delante el torneo Clausura como objetivo hasta diciembre. En este certamen buscará clasificarse para la Copa Libertadores de 2026.