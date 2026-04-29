Bocas podría coronarse campeón hoy en el Mayor

REDACCIÓN | La novena de Bocas del Toro está cerca de coronarse bicampeón del Béisbol Mayor en Panamá.

El equipo ‘Tortuguero’, ganador del torneo en 2025, venció el pasado 27 de abril a su similar de Chiriquí, por 6 carreras a 3, en el cuarto partido de la serie final del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, en honor al “Line Up” de Estrellas, jugado en el estadio Kenny Serracín, de David.

Esta llave por el título está pactada a 7 encuentros, el vencedor de 4 duelos se proclamará campeón. Bocas lleva 3 partidos ganados, mientras que Chiriquí solo 1.

Esta noche, desde las 8:00 p.m., las acciones del quinto juego se trasladan al Estadio Nacional Rod Carew, en Ciudad de Panamá. Donde se disputaría el resto de juegos de la serie final. Antes del encuentro, en el mismo estadio, La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) realizará celebrará la ceremonia oficial de premiación de sus valores 2026, a partir de las 5:00 p.m.

Para esta ceremonia están siendo invitados los peloteros que recibirán premios, incluyendo al Lanzador del Año, Davis Romero y el Jugador Más Valioso Juan Diego Alonso Collado y el resto de los ganadores de premios individuales, indicó la FEDEBEIS.

Si Bocas del Toro vence hoy se lleva la corona, si no, ambos equipos volverán a medirse el jueves 30 de abril, y de ser necesario, otra vez, en un definitivo séptimo partido el viernes 1 de mayo.