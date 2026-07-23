Bolívar vence 3-2 a Gremio; debuta Boca en la Sudamericana

El Bolívar venció 3-2 al Gremio este jueves en el primer partido del día de los playoffs de acceso a octavos de final de la Copa Sudamericana, en una jornada en la que debuta el popular Boca Juniors, que recibe al O'Higgins de Chile.

El celeste paceño no pudo hacer valer los 3.600 metros de altitud de La Paz y sacó una ventaja exigua para visitar al tricolor gaúcho en la revancha el jueves que viene a Porto Alegre.

- Bolívar, con lo justo -

El Bolívar siempre estuvo al frente en el marcador, pero se dejó empatar en dos ocasiones y nunca pudo marcar una superioridad manifiesta pese a la ventaja de la altitud de La Paz.

El veterano atacante uruguayo Martín Cauteruccio, de 39 años, abrió la cuenta para el Bolívar a los dos minutos de iniciado el partido en el estadio Hernando Siles de la capital administrativa de Bolivia.

De esta manera, el celeste paceño parecía encarrilar rápidamente la victoria, pero el paraguayo Mathías Villasanti igualó a los 16'.

Dos minutos más tarde (18'), Robson Matheus volvió a poner en ventaja al Bolívar, pero a los 23 minutos Teté volvió a empatar para el Gremio y con el 2-2 en el marcador se fueron al descanso.

En la segunda etapa, a los 58 minutos, el veterano extremo colombiano Dairon Asprilla, de 34 años, anotó el tercer tanto del Bolívar y desde ese momento el elenco local fue un aluvión en busca de ampliar la renta para llegar tranquilo a la revancha.

Sin embargo, sus errores a la hora de definir y la estupenda actuación del mundialista arquero brasileño Wéverton, que ahogó no menos de cuatro gritos de gol, impidieron que el Bolívar pueda mirar con tranquilidad la revancha en el Arena do Gremio.

- Debuta Boca -

En el segundo turno, a partir de las 00H30 GMT del viernes, Boca hace su debut en la Sudamericana, torneo que supo ganar en 2004 y 2005 y al que vuelve tras fracasar en la Libertadores 2026.

El Xeneize fue eliminado en la fase de grupos al terminar tercero en una llave en la que avanzaron a octavos de final Universidad Católica y Cruzeiro.

Ahora bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena, en su segunda etapa al frente del equipo, Boca recibe en La Bombonera al O'Higgins con sus tres refuerzos, los colombianos Sebastián Villa y Álvaro Montero y el lateral uruguayo Leandro Lozano.

Villa regresó a Boca después de tres años, tras su salida en medio de un proceso judicial por una denuncia de violencia de género presentada por su expareja.

A la misma hora, en Bogotá, el Independiente Santa Fe recibe al Caracas FC en el cruce restante de estos playoffs.

El Cardenal terminó tercero en una zona de la Libertadores detrás de Corinthians y el Platense. El Caracas, por su lado, fue segundo en su llave de la Sudamericana.

- Lanús, defensor del título, se hace fuerte -

El miércoles debutó con victoria el defensor del título de la Sudamericana, el Lanús.

El Granate derrotó en casa 2-0 al Cienciano peruano con tantos de Franco Watson, a los 35 minutos, y Ramiro Carrera, a los 90+5'.

"Había que sacar una buena ventaja para ir a jugar en la altura. Sabemos que se sufre bastante y hoy era el día para conseguir un buen resultado", afirmó Watson.

El triunfo le brinda una cómoda ventaja sobre Cienciano, campeón de la Sudamericana en 2003, aunque la serie se definirá la próxima semana en Cusco, a 3.400 metros de altitud.

El ganador de la serie se medirá con el Botafogo en octavos.

Los otros dos partidos del miércoles se saldaron con sendos empates.

En Lima, el Sporting Cristal igualó 0-0 con el Red Bull Bragantino y la llave se resolverá en Bragança Paulista, en el interior del estado de Sao Paulo. El ganador enfrentará al Atlético Mineiro.

En Medellín, el Independiente Medellín y el Vasco da Gama empataron 2-2 en el estreno de Amaranto Perea como DT del equipo local tras su paso como asistente de Néstor Lorenzo en la selección colombiana.

El encuentro en el estadio Atanasio Girardot se disputó sin público por una sanción de cinco fechas impuesta por la Conmebol al DIM tras los incidentes registrados en mayo ante Flamengo en un partido de la Libertadores.

John Montaño anotó un doblete para el DIM (45+4' y 72'), mientras que un autogol del uruguayo Joaquín Varela (46') y un tanto del argentino Claudio Spinelli (86') le dieron la igualdad al Vasco.

La serie se definirá el miércoles en Rio de Janeiro y su vencedor se cruzará con el Olimpia de Paraguay.

El martes, en el inicio de los playoffs, el Santos, sin Neymar, goleó de visita 4-1 en Valencia a la Universidad Central de Venezuela y Tigre dio la nota al humillar 3-0 en Montevideo a un pobre Nacional de Uruguay.