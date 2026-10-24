Borussia Dortmund se reencuentra con el triunfo a una semana del Klassiker

El Borussia Dortmund sufrió pero ganó 1-0 en casa al Eintracht Fráncfort, este sábado en la séptima jornada de la Bundesliga, reencontrándose con la victoria a una semana de la visita a Múnich para disputar el Klassiker del fútbol alemán ante el Bayern.

El equipo amarillo se colocó además como líder provisional, ahora con 17 puntos, tres de ventaja respecto a un Bayern (2º, 14) que visita el domingo al Friburgo (3º, 13) y que necesita la victoria para volver al primer lugar.

Después de encadenar dos empates en la Bundesliga, ante Werder Bremen (2-2) y Union Berlin (0-0), el Borussia Dortmund necesitaba los tres puntos en su Westfalenstadion y tuvo que sudar para conseguirlos.

Hubo que esperar hasta el minuto 80' para ver el único tanto del partido, conseguido por Maximilian Beier, que aprovechó una asistencia de Jobe Bellingham para enviar un tiro con rosca con el que batió al guardameta Noah Atbolu.

"Tenemos un gran equipo. Los que no salen habitualmente en los titulares son los que deciden, los que cierran los partidos. Maxi (Beier) golpeó muy bien y estoy contento por él porque lo ha pasado mal", subrayó el entrenador croata del Dortmund, Niko Kovac.

Antes de ello, su equipo había estrellado dos balones en el larguero, primero en un disparo de Daniel Svensson (31') y luego en un remate de cabeza de Serhou Guirassy (53')

El Eintracht, apenas decimotercero, sigue sin despegarse de los puestos de peligro.

- El Leipzig corta la hemorragia -

En el primer turno del día, el RB Leipzig también volvió al buen camino, en su caso goleando 4-0 al recién ascendido Elversberg.

El Leipzig, entrenado por el argentino Martín Demichelis, suma ahora 12 puntos y es quinto, a un lugar de la zona de Liga de Campeones.

Hubo que esperar a la segunda mitad para que el Leipzig sellara su victoria, en la que tuvo un papel protagonista el brasileño Rômulo, autor de un doblete (66', 90+4').

Los autores de los otros dos goles fueron el francés Tidiam Gomis (48') y el austríaco Christoph Baumgartner (84'), que liquidaron así al ahora octavo clasificado.

También con 12 puntos está el Werder Bremen (6º), que ganó 3-2 en el campo del Maguncia (7º), con el atacante Niclas Füllkrug, que marcó dos penales, como líder.

El internacional alemán de 33 años, de regreso a su club de formación, encadena así un sexto partido seguido de Bundesliga consiguiendo al menos un gol.

Con ocho dianas es líder en solitario de la tabla de máximos anotadores de esta Bundesliga.

"Se nota que se siente cómodo. Es la estrella que nos guía y está brillando con intensidad. Lleva a este equipo sobre los hombros", destacó el entrenador del Werder, Daniel Thioune.

En el resto de partidos destacó la victoria del Paderborn (12º) por 1-0 sobre el Hamburgo (10º).

Por su parte, Augsburgo (9º) y Union Berlin (17º) igualaron 1-1, mientras que Colonia (11º) y Schalke 04 (16º) no pasaron del 0-0.