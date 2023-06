Brady zanja rumores sobre regreso: "Estoy seguro de que no volveré a jugar"

Tom Brady, el jugador más laureado de la liga de football americano (NFL), desmintió este jueves las recientes especulaciones de que está planeando otro regreso a los campos.

Retirado en 2022 a los 45 años, Brady rechazó que esté planeando unirse a Las Vegas Raiders, la franquicia de la que será accionista minoritario, para ocupar la plaza del lesionado Jimmy Garoppolo.

"Estoy seguro de que no volveré a jugar", dijo Brady en un video publicado por Sports Illustrated. "He tratado de dejarlo claro y odio seguir declarándolo porque ya se lo he dicho a la gente muchas veces".

A inicios de 2022, el 'quarterback' ya dio marcha atrás a su primer anuncio de retiro y jugó una temporada más con los Tampa Bay Buccaneers, a los que guió hasta la primera ronda de playoffs.

En febrero de este año, Brady confirmó que se retiraba "para siempre", echando el cierre a una legendaria carrera de dos décadas en la NFL en la que conquistó seis títulos con los New England Patriots y otro con los Buccaneers.

Brady, que en agosto cumplirá 46 años, llegó a un acuerdo en las últimas semanas para convertirse en accionista minoritario de Las Vegas Raiders y tiene previsto comenzar el año que viene su nueva labor como comentarista televisio de la cadena FOX.

"Tengo muchas ganas de la oportunidad que tengo por delante con los Raiders junto con las otras cosas diferentes de las que soy parte profesionalmente y en mi vida personal", señaló Brady en el video. Quiero "pasar todo el tiempo que pueda con mis hijos y verlos crecer y apoyar las diferentes cosas que tienen en marcha, y eso es un trabajo muy importante, y me lo tomo todo muy en serio".