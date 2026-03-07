Brasil cede ante EEUU en el Clásico pero Ramírez deslumbra con dos jonrones

Estados Unidos sumó su primer triunfo el viernes en el Clásico Mundial de Béisbol por 15x5 frente a Brasil, que dejó una gran impresión con su colección de hijos de grandes ex peloteros.

Lucas Ramírez, hijo de la superestrella dominicana de Grandes Ligas Manny Ramírez, deslumbró en Houston conectando dos jonrones para el país de su madre.

Joseph Contreras, hijo del lanzador All Star José Contreras, maravilló también a sus 17 años frente a algunos de los mejores bateadores del mundo, incluido Aaron Judge, triple MVP (Jugador Más Valioso) de las Grandes Ligas.

La superestrella de los Yankees de Nueva York fue, con un cuadrangular de dos carreras, el máximo responsable del triunfo del Team USA, decidido a recuperar la corona del torneo .

El Juez abrió el marcador en la primera entrada en el Daikin Park con un batazo de 123 metros ante el lanzador brasileño Bo Takahashi.

Brasil respondió en el mismo inning con el primer jonrón de Ramírez, una recta al jardín derecho frente al abridor estadounidense Logan Webb.

El hijo de Manny Ramírez, que estaba en el estadio, se convirtió en el décimo jugador en la historia del Clásico en pegar jonrón como primer bateador de su equipo en un partido.

La promesa brasileña, de 20 años, dejaría aún más huella con un segundo cuadrangular en la octava entrada.

"Éste es el mejor día de mi vida, para ser honesto", afirmó Ramírez. "Gracias a Dios, dos bombazos hoy".

Los astros de Estados Unidos empezaron a imponer su autoridad en la tercera entrada cuando Cal Raleigh, líder de jonrones de la pasada temporada en Las Mayores, sacó base por bolas permitiendo que Kyle Schwarber colocara la ventaja local en 3x1.

Aunque Brasil logró otro jonrón de dos carreras de Victor Mascai, el pitcheo sudamericano se deshizo en la recta final y Estados Unidos lo explotó registrando hasta siete carreras en el último inning.

Los norteamericanos comparten el liderato del Grupo B con México, que anteriormente había ganado 8x2 a Gran Bretaña.

- Anotaciones por entradas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

EEUU 2 0 1 0 4 0 0 1 7 15 10 1

Brasil 1 0 0 0 0 0 3 1 0 5 6 0