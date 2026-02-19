Brasil dona uniforme viral de la apertura olímpica al museo del COI

El uniforme utilizado por sus abanderados Lucas Pinheiro Braathen y Nicole Silveira en la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina ha sido donado al Comité Olímpico Internacional (COI) para su museo de Lausana (Suiza), informó este jueves el Comité Olímpico Brasileño (COB).

El acto de entrega de las prendas, que se hicieron virales en las redes sociales, tuvo lugar en la Casa Brasil instalada en Milán durante estos Juegos, con representantes de la delegación brasileña y la presencia Julien Debove, miembro del Museo Olímpico del COI.

"Es muy emocionante para el COB realizar esta donación para el Museo Olímpico. Es una demostración de que Brasil fue protagonista en estos Juegos Olímpicos de Invierno. Estas prendas se viralizaron e impactaron al público presente en la ceremonia de apertura. Tener una prenda de un deportista brasileño expuesta en el Museo Olímpico es muy importante para el COB", afirmó Marco La Porta, presidente del Comité Olímpico Brasileño, citado en el comunicado de su organización.

La donación incluye las prendas masculina y femenina, que lucieron el esquiador alpino Lucas Pinheiro Braathen en el estadio de San Siro de Milán y la piloto de skeleton Nicole Silveira en Cortina d'Ampezzo.

Las prendas son de la firma de lujo italiana de origen francés Moncler, con dirección creativa de Remo Ruffini y también con el trabajo del estilista brasileño Oskar Metsavaht.

El aspecto más llamativo del diseño era que los abrigos, de blanco nieve en su exterior, tenían en su reverso los colores de la bandera de Brasil.

Pinheiro Braathen, que ganó el oro en el eslalon gigante, consiguió en estos Juegos la primera medalla olímpica de invierno de la historia para un país latinoamericano.