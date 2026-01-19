Brasil tendrá récord de 14 atletas en los Juegos Olímpicos de Invierno

Con 14 atletas, Brasil tendrá en Milán-Cortina 2026 su mayor delegación en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, anunció este lunes el Comité Olímpico Brasileño (COB).

Lucas Pinheiro Braathen (esquí alpino), nacido en Oslo, Noruega, es una de las mayores esperanzas de Brasil, que aspira a convertirse en el primer país de Sudamérica que gana una medalla olímpica en deportes de invierno.

El evento se celebrará entre el 6 y el 22 de febrero.

Braathen, de 25 años, ha subido al podio nueve veces en el circuito de la Copa del Mundo de esquí alpino y encabeza la expedición brasileña junto a Nicole Silveira (skeleton) y Edson Bindilatti (bobsled).

El anterior récord de participación de Brasil fue en Sochi 2014, con 13 deportistas.

"Es un hito importante para los deportes de invierno en Brasil", dijo el jefe de misión de la delegación, Emilio Strapasson, citado en un comunicado del COB.

"Amplía la visibilidad de los atletas e inspira a nuevas generaciones", agregó.

Silveira, por su parte, ha sido tres veces medallista en etapas del Mundial de skeleton, mientras que Bindilatti tendrá su sexta participación olímpica en el bobsled.

Hace cuatro años, en Pekín 2022, Brasil compitió con 10 deportistas, la mayor cifra entre las delegaciones sudamericanas en la cita.