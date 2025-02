Brasileño Fonseca batalla y es semifinalista del ATP de Buenos Aires

El brasileño Joao Fonseca dio otro paso enorme en un fantástico arranque de temporada 2025 y se clasificó este viernes a las semifinales del torneo ATP de Buenos Aires al ganarle al argentino Mariano Navone, tras levantar dos puntos para partido de su rival de cuartos de final.

Fonseca, de 18 años y ubicado en el puesto 99 del ranking, revirtió un partido adverso en muchos pasajes, e incluso salvó dos puntos de partido cuando estuvo 3-5 y 15-40 con su saque en el tercer parcial.

Pero el jugador de la tierra del 'jogo bonito' jugó en gran forma desde entonces e hilvanó cuatro juegos en fila para quedarse con un enorme triunfo por 3-6, 6-4 y 7-5 sobre el número 47 del mundo en dos horas y 55 minutos de acción.

Campeón del Next Gen Finals en diciembre pasado, y vencedor de Andrey Rublev -número 9 del ranking- en el Abierto de Australia, Fonseca es el primer brasileño en las semifinales en el torneo de Buenos Aires en 22 años, desde que el legendario Gustavo Kuerten –campeón en 2001- llegó a esa etapa en 2003.

"Fue muy difícil mentalmente. Pero trabajamos para ganar, fui luchando. En los puntos de partido (en contra) hay que tener coraje, y también un poco de suerte, pero también hacer lo que uno ha trabajado. Estoy muy contento con la victoria", dijo Fonseca luego del triunfo.

El carioca se enfrentará el sábado en la semifinal con el serbio Laslo Djere (112), que evitó un duelo entre compatriotas al imponerse al brasileño Thiago Seyboth Wild con parciales de 7-6 (7/3) y 6-3, en una hora y 38 minutos de juego.

"Esto significa un montón para mí, hace mucho que no ganaba cinco partidos seguidos. Me da mucha más confianza en mí, en mi juego. Me puse mucha presión para tratar de volver a estar entre los 100 mejores, traté de jugar bien al tenis, y recuperar el nivel que tuve en otros momentos", destacó Djere.

Además, la organización del torneo anunció que Musetti, 16 del ranking, se retiró del certamen por una lesión en el sóleo derecho, por lo que el español Pedro Martínez (41) avanzó directamente a las semifinales por no presentación.

Martínez, también finalista por primera vez en Buenos Aires, espera al vencedor del cotejo que sostendrán por la noche el alemán Alexander Zverev, número 2 del mundo y máximo preclasificado, y el argentino Francisco Cerúndolo (28), quinto sembrado del certamen.

Estos son los resultados del viernes en el ATP de Buenos Aires

-Cuartos de final:

Pedro Martínez (ESP) a Lorenzo Musetti (ITA/N.3) No se presentó

Joao Fonseca (BRA) a Mariano Navone (ARG) 3-6, 6-4 7-5

Laslo Djere (SRB) a Thiago Seyboth Wild (BRA) 7-6 (7/3), 6-3