Brasileño Fonseca supera un arduo debut en Indian Wells y Raducanu suma otra frustración

El brasileño Joao Fonseca, la nueva sensación del tenis masculino, venció este jueves al británico Jacob Fearnley en un emocionante estreno en el Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos), donde la británica Emma Raducanu encajó otra dolorosa derrota.

Fonseca, número 80 de la ATP, superó a Fearnley (81) por 6-2, 1-6 y 6-3 en la primera aparición de su carrera en el prestigioso torneo californiano.

El carioca, que llegó a estar 1-3 abajo en el tercer set, se verá en la segunda ronda ante otro británico, Jack Draper, decimotercer sembrado y semifinalista del pasado Abierto de Estados Unidos.

"Estoy muy contento de la forma en la que he jugado y peleado hoy", declaró Fonseca en la pista. "Cuando las cosas no iban bien para mí conseguí enfocarme en mi juego".

A sus 18 años, Fonseca aterrizó en Indian Wells bajo los reflectores tras erigirse el mes pasado en uno de los campeones más jóvenes de la historia con su triunfo en el Abierto 250 de Buenos Aires.

Los organizadores del primer Masters 1000 del año no sólo le brindaron una de sus invitaciones sino que el jueves lo agasajaron abriéndole las puertas de la pista central para arrancar la segunda jornada del evento.

Fonseca respondió dejando destellos de su potencial y de su carácter bajo unas condiciones difíciles por el fuerte viento que llegaba del desierto californiano.

- La felicitación de Djokovic -

En una soleada pero fresca mañana, Fonseca dominó el arranque del duelo dejando destellos de la potente derecha que promete causar estragos a sus rivales en el futuro.

El carioca parecía adaptarse mejor a unas rachas de viento que hicieron volar sobre la pista toallas y hasta su propia gorra amarilla.

Los aficionados brasileños, que se hicieron sentir entre los escasos espectadores, disfrutaron con un primer set que Fonseca encarriló en 32 minutos con un 'break' inicial y sin conceder una sola oportunidad de quiebre.

El partido dio un vuelco cuando Fearnley elevó su nivel en la segunda manga y llegó a estar 1-3 por delante en el set decisivo.

Pero el británico, debutante en un Masters 1000 a sus 23 años, dio vida a su rival al cometer una doble falta con la que Fonseca empató 3-3.

Aprovechando la oportunidad, el brasileño encadenó un total de cinco juegos consecutivos para celebrar su primer triunfo de nivel Masters 1000.

"Todo es nuevo para mí. Ver a la gente, no sólo los brasileños, animándome y pidiéndome autógrafos... Hace dos años era yo quien los pedía", recordó ante la prensa. "Acabó de conocer a Novak (Djokovic). Me preguntó si había ganado, le dije que sí y me felicitó. Fue genial que hablara conmigo".

- Etcheverry y Davidovich dicen adiós -

Indian Wells cerraba este jueves sus dos días de primera ronda de la que están exentos los 32 cabezas de serie.

Tres jugadores argentinos formaban parte del programa. El primero de ellos, Tomás Etcheverry, sucumbió frente al checo Jakub Mensik por 6-4 y 7-6 (8/6).

El jugador de La Plata, número 45 de la ATP, resistió cuatro pelotas de partido antes de tirar la toalla ante el prometedor Mensik (57), de 19 años.

En la tarde, los argentinos Sebastián Báez y Mariano Navone se medían ante el italiano Matteo Gigante y el estadounidense Learner Tien, respectivamente.

De su lado el español Alejandro Davidovich cayó ante el estadounidense Mackenzie McDonald por 2-6, 6-3 y 6-2 y alargó un arranque de año lleno de sinsabores tras sus derrotas en las finales de Acapulco y Delray Beach.

La función nocturna arrancaba con el choque entre el australiano Nick Kyrgios frente al neerlandés Botic van de Zandschulp, cuyo ganador será rival en segunda ronda de Djokovic.

- Raducanu fuera a la primera -

En la rama femenina, de categoría WTA 1000, Emma Raducanu sufrió una dura derrota frente a la japonesa Moyuka Uchijima.

Uchijima, debutante en Indian Wells y número 52 del ranking mundial, superó a Raducanu (55) por un rotundo 6-3 y 6-2.

La figura británica, que no ha ganado ningún título desde su sonado triunfo en el Abierto de Estados Unidos de 2021, tuvo un regreso amargo a la competición tras el incidente sufrido con un acosador hace dos semanas durante un partido del WTA 1000 de Dubai.

-- Resultados del jueves en el torneo de Indian Wells:

- Hombres

Primera ronda

Gabriel Diallo (CAN) derrotó a Zhang Zhizhen (CHN) 2-6, 6-2, 7-6 (9/7)

Rinky Hijikata (AUS) a Alexander Shevchenko (KAZ) 6-1, 6-3

Jakub Mensík (CZE) a Tomás Etcheverry (ARG) 6-4, 7-6 (8/6)

João Fonseca (BRA) a Jacob Fearnley (GBR) 6-2, 1-6, 6-3

Jenson Brooksby (USA) a Benjamin Bonzi (FRA) 1-6, 7-5, 7-5

Mackenzie McDonald (USA) a Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 2-6, 6-3, 6-2

- Mujeres

Primera ronda

Lucia Bronzetti (ITA) derrotó a Anhelina Kalinina (UKR) 6-4, 7-5

Polina Kudermetova (RUS) a Claire Liu (USA) 6-4, 6-2

Sofia Kenin (USA) a Maddison Inglis (AUS) 6-2, 6-1

Caty McNally (USA) a Ajla Tomljanovic (AUS) 6-4, 0-0 y abandono

Moyuka Uchijima (JPN) a Emma Raducanu (GBR) 6-3, 6-2

Viktoriya Tomova (BUL) a Olga Danilovic (SRB) 6-2, 6-3