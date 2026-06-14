Brasileño Pereira no logra el tricampeonato en velada de UFC en la Casa Blanca

El brasileño Alex Pereira fue derrotado este domingo por el francés Ciryl Gane en la pelea coestelar de la velada de la UFC en la Casa Blanca, en la que trataba de lograr un histórico tercer título de campeón.

Ante la mirada del presidente Donald Trump, Pereira fue batido por nocáut técnico en el segundo asalto de la pelea, en la que estaba en juego el título interino del peso pesado.

En caso de victoria, Pereira hubiera sido el primer monarca de tres divisiones distintas de la Ultimate Fighting Championship (UFC), la principal competición de artes marciales mixtas.

El brasileño, de 38 años, ya fue campeón de los pesos semipesado y peso medio.

"Este era el riesgo", dijo el brasileño sobre su ascenso al peso pesado. "Si no hubiera tomado riesgos no estaría donde estoy".

El programa de este insólito evento, que se celebra en los jardines de la Casa Blanca en el 80 cumpleaños de Trump, se cerraba con el combate entre la estrella española Ilia Topuria y el estadounidense Justin Gaethje.