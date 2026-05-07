Bredewold gana la 5ª etapa de la Vuelta femenina y Kopecky sigue líder

La neerlandesa Mischa Bredewold fue la ganadora de la quinta etapa de la Vuelta ciclista a España, este jueves en Astorga (León, norte), al superar al esprint a su compañera belga del SD Worx Lotte Kopecky, que conserva el maillot rojo de líder de la general.

Kopecky, ganadora de la última Milán-San Remo y campeona mundial de ciclismo en ruta en 2023 y 2024, se había puesto primera de la clasificación de la Vuelta el miércoles al ganar la cuarta etapa, después de haber sido segunda tanto el domingo como el martes.

La corredora belga tiene una de las hojas de servicio más brillantes del pelotón femenino internacional, con victorias de etapa en las tres grandes rondas nacionales, además de haber lucido el maillot amarillo de líder del Tour de Francia durante seis días en 2024.

El viernes, el pelotón tomará altura con la primera de las dos etapas de montaña con las que finalizar esta Vuelta.

Ese día habrá un recorrido de 106 kilómetros entre Gijón y la cima de Les Praeres, antes de que el sábado se cierre esta edición con una etapa que incluye la ascensión del temible Angliru, célebre por sus tramos a más de un 20% de desnivel.