Brenner gana en el alto de La Pandera, Mas refuerza su liderato en La Vuelta

El alemán Marco Brenner ganó este sábado la 14ª etapa de la Vuelta a España, entre Jaén y Sierra de la Pandera, tras la que Enric Mas reforzó su liderato al frente de la carrera.

Brenner se impuso en un esprint a dos al colombiano Santiago Buitrago, tras los que llegó el español Cristian Rodríguez para completar el podio del día.

"Es la jornada con la que sueña cualquier corredor joven. Mi mejor día sobre una bici", explicó Brenner.

Los tres formaron parte de la escapada del día, que llegó a la meta con más de cuatro minutos de ventaja sobre el grupo de favoritos, donde Mas y el austriaco Felix Gall lograron sorprender a otros aspirantes al podio como el esloveno Primoz Roglic y el ecuatoriano Richard Carapaz.

Enric Mas se consolidó en la cabeza de la general con 2 minutos y 6 segundos de ventaja sobre Gall, que arrebató el segundo puesto de la general a Roglic.

El esloveno, que aspira a hacer historia con una quinta victoria en la ronda española, es ahora tercero a 2 minutos y 10 segundos de Mas, mientras que Carapaz es cuarto a más de 4 minutos del español.

La dura ascensión a la Sierra de la Pandera acabó por decidir una etapa que se vio marcada rápidamente por la escapada de un nutrido grupo con una cuarentena de corredores entre los que figuraban los ganadores del día.

- Los favoritos, con calma -

Sin grandes amenazas en ese grupo, los favoritos para la general se quedaron en el pelotón, que llegó a conceder más de cinco minutos de ventaja a los fugados por delante.

La lucha por la etapa empezó a gestarse a 13 km de la meta cuando el estadounidense Kevin Vermeke (UAE), que se había ido en solitario 40 km antes, fue alcanzado por el alemán Georg Steinhauser.

El ciclista del Education First inició en solitario la subida al duro alto de la Sierra de La Pandera, con una pendiente media del 7,2% y rampas de hasta el 17%.

Steinhauser acabó siendo alcanzado por varios corredores, entre ellos Buitrago y Cristian Rodríguez.

A 3,5 km de la meta, Santiago Buitrago lanzó un ataque seguido por Marco Brenner, Iván Sosa y Cristian Rodríguez, antes de volver a arrancar a un kilómetro de la meta.

A este último ataque sólo pudo reaccionar Brenner que acabó superando al colombiano en la meta.

Por detrás, Mas se multiplicó para contrarrestar los ataques de los favoritos en las duras pendientes del puerto final, hasta ser el único que logró seguir a Felix Gall, ayudado por su compañero del Movistar Raúl García Pierna y cruzar ambos la meta con una ligera ventaja sobre Roglic y Carapaz.

"Yo iba con el gancho, al límite, él (García Pierna) es un corredor increíblemente fuerte. Lo estaba dando todo. Vio que Primoz perdía contacto, así que lo dimos todo hasta la meta", explicó Mas.

El domingo tendrá lugar la 15ª etapa de la Vuelta a España, entre Palma del Río y Córdoba, que se ha sido acortada debido al extremo calor previsto con temperaturas en torno a los 40ºC.

De los 189,7 km inicialmente programados se pasará a 110,2 y también se retrasará la salida lanzada hasta las 13h00 GMT.

El calor hará más complicado el trazado con hasta tres puertos de tercera categoría, antes de la jornada de descanso del lunes.