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Brigo regresa para enfrentar a Imperator

Brigo regresa para enfrentar a Imperator
Cortesía Omar Yerar Batista | El ejemplar Brigo (d) reaparece tras una para de 123 días.
09 de abril de 2026

Brigo reaparece en la carrera más importante de hoy jueves, en el Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, luego de su participación en el Clásico Internacional del Caribe donde ocupó la tercera posición, hace cuatro meses.

El pensionista del Quantum Stable llevará la conducción de Yonis Lasso en la quinta carrera, que se disputará sobre 1,200 metros y enfrenta a un lote de nacionales ganadores de 2 y 3 carreras, incluyendo a Imperator, que viene de dos victorias contundente al hilo.

Brigo, tras una recuperación de 123 días, tiene registrado tres trabajos matutinos, siendo el último uno de 800 metros, fácil en pelo. Vuelve a la cancha con un peso de 1,125 libras, lo que representa un aumento de 15 libras con respecto a su última actuación.

Este hijo de Indiano no ha corrido distancia corta en buen tiempo, así que veremos si esto, aunado a la inactividad, incide en su capacidad rematadora. La programación de hoy consta de siete carreras que inician a las 4:45 de la tarde. Hasta el momento solo se ha reportado el retiro de Sol Colosal #1, en la primera carrera.

Sigue subiendo el 5 y 6

ML | El acumulado del 5 y 6 en el Hipódromo Presidente Remón luego de concluir el primer fin de semana del mes de abril tiene un fondo de 29,316.53 dólares. Los dividendos durante el pasado fin de semana fueron variados y de buen gusto para el público apostador que hizo todo lo posible por apoderarse de la suma antes mencionada.Esta jugada va tomando forma, solamente entre el sábado y domingo se jugaron más de 20 mil y se espera que para hoy supere los 25 mil en apuestas. Adicional, hay 1,248.71 dólares en la jugada del pool de 4 que inicia en la primera carrera.

Brigo tiene récord de por vida de dos victorias en nueve salidas a la pista del óvalo juandieño.
29
mil dólares estarán en juego en el 5 y 6 en la programación hípica.
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