Bronce para la lucha

ML | Yusneiry Agrazal obtuvo la medalla de bronce en Lucha, modalidad Libre (-53kg), en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

En el combate por el tercer lugar venció (6-4) a la puertorriqueña Shammilka Miranda.

En la ronda clasificatoria, la panameña derrotó 10-0 a Ingrid Rodríguez, de Paraguay, en Cuartos de Final; en semifinales fue superada (2-9) por la colombiana Yusmy Chaparro.

Por su parte, la compatriota Jeanice Mejía (-57kg): Fue superada (0-11) por la canadiense Mia Friesen en cuartos de final. Esta es la cuarta medalla para Panamá en ASU 2025.

Para hoy se espera la participación de las gimnastas panameñas Ana Lucía Beitía y Susan Madera, quienes competirán en la final de Viga de equilibrio Femenino de los Juegos Panamericanos Junior 2025, con grandes posibilidades de lograr medallas.

Ana Lucía Beitía avanzó a la final del aparato de Viga con el tercer mejor puntaje del día (12.300), también será Reserva #1 en Barras Asimétricas y Reserva #2 en Salto, finales que se realizaron ayer.

Por su parte, Susan Madera será Reserva #2 para las finales de Viga y Barras Asimétricas.