Broncos eliminan a Bills en la prórroga en una noche aciaga de Allen

Con un gol de campo en el tiempo extra, los Denver Broncos derrotaron el sábado 33-30 a los Buffalo Bills de Josh Allen, que tuvo una de sus peores actuaciones en los playoffs de la liga de football americano (NFL).

El vigente Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL cometió dos intercepciones y perdió tres balones en esta dura eliminación de Buffalo en la ronda divisional de la Conferencia Americana.

Denver buscará el boleto al Super Bowl en la final de Conferencia del 25 de enero, que disputará en su estadio contra los New England Patriots o los Houston Texans, que chocarán este domingo.

En la Conferencia Nacional, los Seattle Seahawks enfrentaban a los San Francisco 49ers este sábado y los Chicago Bears se medirán contra Los Angeles Rams el domingo.

En Denver, Allen lanzó para 283 yardas y tres touchdowns pero su sucesión de errores lo dejaron de nuevo fuera del camino de su ansiada primera participación en el Super Bowl.

El quarterback, de 29 años, tenía una oportunidad de oro en estos playoffs después de la caída de su gran bestia negra, los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, quien lo eliminó hasta en cuatro ocasiones en esta década.

Denver mandó en el marcador durante gran parte del partido pero necesitó de una providencial intercepción de Ja'Quan McMillian en el tiempo extra, que recuperó la pelota para los Broncos permitiendo que Wil Lutz convirtiera el gol de campo ganador de 23 yardas.