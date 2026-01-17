Broncos eliminan a Bills en la prórroga en una noche aciaga de Allen

Con un gol de campo en el tiempo extra, los Denver Broncos vencieron el sábado 33-30 a los Buffalo Bills de Josh Allen, que tuvo una de sus peores actuaciones en los playoffs de la liga de football americano (NFL).

El vigente Jugador Más Valioso (MVP) cometió dos intercepciones y perdió tres balones en esta dura eliminación de Buffalo en la ronda divisional de la Conferencia Americana.

Denver mandó en el marcador durante gran parte del partido pero necesitó de una providencial intercepción en el tiempo extra de Ja'Quan McMillian , que recuperó la pelota para los Broncos permitiendo que Wil Lutz convirtiera el gol de campo ganador de 23 yardas.

Los Broncos buscarán el boleto al Super Bowl en la final de Conferencia del 25 de enero, que disputarán en su estadio contra los New England Patriots o los Houston Texans, que chocarán este domingo.

En la Conferencia Nacional, los Seattle Seahawks enfrentaban a los San Francisco 49ers este sábado y los Chicago Bears se medirán contra Los Angeles Rams el domingo.

- "Les fallé a mis compañeros" -

Pese a lanzar para 283 yardas y tres touchdowns, Josh Allen volvió a quedarse corto en el camino al Super Bowl, que los Bills no disputan desde los cuatro seguidos perdidos entre 1991 y 1994.

En su séptimo intento en playoffs, el quarterback tenía una oportunidad de oro tras la caída de su bestia negra, los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, su verdugo en cuatro eliminatorias en esta década.

"Esto es extremadamente difícil. Esta noche les fallé a mis compañeros", declaró Allen con lágrimas en los ojos. "Esto se me va a quedar grabado por mucho tiempo. No se puede ganar con cinco pérdidas de balón".

Allen, que arrastraba varios problemas físicos, había sido el héroe del triunfo de la semana pasada ante Jacksonville Jaguars en la ronda de comodines.

Los Broncos, de su lado, estaban frescos físicamente tras librarse de la ronda de comodines por ser el primer sembrado de conferencia.

"Mis respetos para ellos, dieron lo mejor en una semana corta", dijo Bo Nix, el mariscal de campo de los Broncos.

"Simplemente encontramos la manera de ganar otra vez y nuestra defensa logró detenerlos. Nunca pensamos que estábamos fuera", afirmó Nix, que terminó con 279 yardas y tres touchdowns de pase.

- Gol de campo ganador -

El juego se definió en el tiempo extra después de que Denver desperdiciara una valiosa ventaja lograda al final de la primera parte tras uno de los errores de Allen.

A menos de dos minutos del descanso, Nix disparó un pase de 29 yardas para que Lil'Jordan Humphrey adelantara 17-10 a los locales.

En el afán por recortar terreno antes de irse al vestuario, Allen se abocó a una arriesgada carrera en la que acabó siendo alcanzado.

El fumble derivó en un gol de campo de 50 yardas de Lutz con el que Denver se distanció 20-10.

Allen sufrió otra pérdida en el arranque de la segunda mitad pero no tiró la toalla y dio dos pases de touchdown a Keon Coleman y Dalton Kincaid con los que los Bills se pusieron en cabeza 24-23 al inicio del último cuarto.

Un gol de campo posterior de Matt Prater puso contra las cuerdas a Nix, a quien no le tembló el brazo para enviar un pase de touchdown de 26 yardas a Marvin Mims Jr.

Aún así los Bills explotaron los 55 segundos restantes para envia el juego al tiempo extra con un gol de campo de Prater.

Los Broncos no materializaron la primera posesión pero Ja'Quan McMillian los rescató al arrebatarle el ovoide de las manos a Brandin Cooks tras un pase profundo de Allen.

Nix avanzó después posiciones hasta colocar a Lutz en disposición de conectar el gol de campo ganador.