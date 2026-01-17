Broncos pierden por lesión a Bo Nix para el resto de playoffs de NFL

La alegría de los Denver Broncos por su triunfo del sábado 33-30 ante los Buffalo Bills se tornó rápidamente en preocupación por una lesión sufrida por su quarterback Bo Nix, que se perderá el resto de playoffs de la NFL.

Nix, que sumó 279 yardas y tres touchdowns de pase, se fracturó un tobillo al lanzar un pase hacia el final de este enfrentamiento de la ronda divisional, decidido en la prórroga con un gol de campo de Wil Lutz.

"No son buenas noticias. En la penúltima jugada del tiempo extra Bo se fracturó un hueso de su tobillo derecho", dijo con gesto sombrío el entrenador de Denver, Sean Payton, en la conferencia de prensa.

"Tiene una cirugía programada para el martes que lo dejará fuera para el resto de la temporada", avanzó Payton.

Nix "es un tipo duro", recalcó el técnico, que trató de levantar la moral del equipo de cara a la final de la Conferencia Americana que disputarán el 25 de enero frente a los New England Patriots o los Houston Texans.

"Los chicos jugarán para él", aseguró Payton.

Nix, de 25 años, guio en su segunda temporada en la NFL a los Broncos hasta el primer lugar general de la fase regular, con un registro de 14 victorias y tres derrotas.