Brunson golpea a Cleveland en arranque de NBA, que vio brillar a Antetokounmpo

Jalen Brunson enseñó el camino del triunfo a los New York Knicks sobre los Cleveland Cavaliers este miércoles en un duelo entre candidatos al título de la NBA, que en su arranque celebró el regreso a las canchas de Joel Embiid y el paso firme de Giannis Antetokounmpo.

A continuación, las tres escenas que marcaron el segundo día de actividades de la temporada regular de la poderosa liga de baloncesto de Norteamérica:

- Brunson golpea a los Cavs -

Los Knicks y los Cavaliers largaron la campaña con el rótulo de principales candidatos a la corona en la Conferencia Este tras las lesiones de Jayson Tatum y Tyrese Haliburton, que en principio merman las opciones de los Boston Celtics y los Indiana Pacers.

En el duelo más llamativo de la jornada, los neoyorquinos se impusieron 119-111 al dominar la zona pintada con 42 puntos sobre 30 de Cleveland. También fueron más contundentes en la lucha por los rebotes (58-50).

Su principal figura, Jalen Brunson, de 29 años, tuvo una noche modesta desde la línea de tres (1/9), pero apareció en el momento justo para definir el partido con un juego agresivo que lo llevó a la línea de tiros libres en 13 ocasiones (12/13).

"Es un año largo, un camino importante por recorrer", dijo Brunson a ESPN. "Honestamente, estamos disfrutando el proceso, nos concentramos en venir todos los días con la mentalidad de seguir mejorando".

Mike Brown, quien tomó las riendas de los Knicks en julio tras el despido de Tom Thibodeau, pretende romper una racha de 52 años para el cuadro de Nueva York sin conseguir un título de NBA.

Por los Cavs, Donovan Mitchell fue el máximo anotador con 31 unidades, aunque se vio afectado por una molestia en su pierna izquierda en los momentos finales del encuentro celebrado en el mítico Madison Square Garden.

El recinto situado en el corazón de Manhattan fue sede del cotejo pero también fue un punto de encuentro para grandes personalidades del deporte que acompañaron la pugna, como el miembro del Salón de la Fama de la NBA Carmelo Anthony y el pelotero de los Yankees de Nueva York Aaron Judge.

- Los 76ers triunfan en el regreso de Embiid -

Los Philadelphia 76ers derrotaron con lo justo 117-116 a los Boston Celtics en el regreso de Joel Embiid a las canchas después de su lesión de rodilla en febrero, que apenas le permitió tener acción en 19 partidos del curso pasado.

El pívot nacido en Camerún hace 31 años, pero naturalizado estadounidense, disputó 20 minutos, en los que conectó uno de sus nueve intentos desde la cancha.

El campeón olímpico en los Juegos de París 2024, Jugador Más Valioso (MVP) de la liga en 2023 y siete veces All Star terminó con un balance de cuatro puntos y seis rebotes.

El novato bahameño VJ Edgecombe, de 20 años, fue la figura del encuentro al anotar 34 puntos, el tercer mejor registro para un jugador de primer año en su debut en la NBA detrás de Wilt Chamberlain (43) y Frank Selvy (35).

Los 76ers lograron reponerse con una racha de 17-9 en los minutos finales, luego de estar abajo 100-107 con poco más de cuatro minutos por disputarse.

- Antetokounmpo no pierde el paso -

Giannis Antetokounmpo, el fenómeno griego de 30 años, sigue siendo garantía de éxito para los Milwaukee Bucks. Esta vez lo hizo al comandar la victoria 133-120 sobre los Washington Wizards.

Antetokounmpo, quien viene de lograr el tercer lugar en el EuroBasket con la selección de Grecia, completó un doble-doble de 37 puntos y 14 rebotes.

"Este año cazamos", avisó el ala-pívot al finalizar el partido. "Queremos ser los que cacen".

Milwaukee alcanzó una ventaja de hasta 22 puntos con una racha de 12 de manera consecutiva.

El cuadro capitalino tuvo en Khris Middleton, un ex de Milwaukee, a su principal figura con 23 unidades, seis rebotes y tres asistencias.