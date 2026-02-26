Buco Chen Chen va por su primer triunfo del año

El hijo de High Power, Buco Chen Chen, tratará de capturar su primer triunfo de este año con el experimentado jinete Obeth Benítez en el tercer evento de la programación de hoy jueves, en una distancia de 1,200 metros (6 furlongs).

Buco Chen Chen, quien llevará el mandil #6, cambia de agrupación y se mide a ejemplares de la talla de Dream Hunter y Lewandowski; este último cerró muy fuerte en su pasada salida. Se espera un compromiso muy parejo, de mucha adrenalina y velocidad. Es importante destacar que Buco Chen Chen se presenta con 1,060 libras y un galope suave en sus últimos trabajos. Su récord este año incluye un tercero y un cuarto lugar.

En otro orden de ideas, en la sexta carrera, el hijo de Giant Gizmo, Arranque Total, vuelve a la pista de arena del óvalo juandieño tras un breve descanso de 61 días. Viene de lograr un tercer puesto en los 1,400 metros de la séptima serie. Hoy reaparece en una prueba de fondo (1,700 metros) ante un lote de la 8.ª serie, donde no debería tener contratiempos, ya que su jinete, Abdiel Jaén, llega con racha ganadora y ansias de victoria.

Mientras tanto, otro de los eventos interesantes es el abre del 5 y 6, que presenta un acumulado de $4,393.58. Allí se enfrentarán seis yeguas nacionales de cuatro años, ganadoras de una carrera, en distancia de 1,000 metros (5 furlongs).

Siete nutridas carreras conforman la programación de hoy jueves en el Hipódromo Presidente Remón, la cual podrá disfrutar desde el Jockey Club (Parking Site) a partir de las 4:45 de la tarde. Hasta el cierre de esta nota, no se reportan cambios ni retiros.