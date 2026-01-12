“Busco formar atletas completos”

“Hoy, Panamá compite con mayor orden, planificación y claridad de objetivos, especialmente en categorías juveniles, adultos en Poomsae tradicional y freestyle”. Así lo considera Mercedes Chávez (MC), entrenadora de la Selección Nacional de Taekwondo de Panamá, en la modalidad de Poomsae. “Estamos en crecimiento real”, afirma. Metro Libre (ML) le consultó a Chávez sobre procesos, planes y expectativas de este arte marcial en el país.

ML: ¿Por qué dedicarse al Taekwondo? MC: Porque transforma personas. No solo forma atletas, sino ciudadanos con valores, disciplina y mentalidad de superación. El Taekwondo es una disciplina formativa integral. No solo desarrolla capacidades físicas y técnicas, sino valores como disciplina, respeto, autocontrol y excelencia. Como entrenadora, me motiva, ya que permite impactar positivamente en la formación humana y deportiva”.

ML: ¿Cómo llegó a ser coach de la Federación Panameña de Taekwondo? MC: “A través de una invitación de la federación, en conjunto con Pandeportes y Comité Olímpico Panameño; en un proyecto técnico alineado a objetivos institucionales, respaldado por resultados internacionales recientes y una metodología clara de trabajo. Desde abril de 2024”.

ML: ¿Cuáles serían sus planes deportivos? MC: “A corto plazo: consolidar la base técnica y física. A Mediano: mejorar ranking panamericano, mundial y resultado en eventos regionales. Y largo plazo: posicionar a Panamá como un país competitivo y respetado en Poomsae a nivel continental”.

ML: ¿Cómo le gustaría que la recordaran? MC: “Como una entrenadora que construyó procesos sólidos, profesionales y sostenibles”.