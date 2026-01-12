Deportes

“Busco formar atletas completos”

La entrenadora es consciente que el Taekwondo, a pesar de ser un deporte olímpico y formativo, aún enfrenta el reto de posicionarse con mayor fuerza frente a deportes más mediáticos

“Busco formar atletas completos”
Cortesía | Mercedes Chávez Hernández, entrenadora de la Selección Nacional de Taekwondo de Panamá en la modalidad de Poomsae, en un evento internacional.
“Busco formar atletas completos”
“Busco formar atletas completos”
ML | Con un grupo de atletas.
“Busco formar atletas completos”
Redacción
12 de enero de 2026

“Hoy, Panamá compite con mayor orden, planificación y claridad de objetivos, especialmente en categorías juveniles, adultos en Poomsae tradicional y freestyle”. Así lo considera Mercedes Chávez (MC), entrenadora de la Selección Nacional de Taekwondo de Panamá, en la modalidad de Poomsae. “Estamos en crecimiento real”, afirma. Metro Libre (ML) le consultó a Chávez sobre procesos, planes y expectativas de este arte marcial en el país.

ML: ¿Por qué dedicarse al Taekwondo? MC: Porque transforma personas. No solo forma atletas, sino ciudadanos con valores, disciplina y mentalidad de superación. El Taekwondo es una disciplina formativa integral. No solo desarrolla capacidades físicas y técnicas, sino valores como disciplina, respeto, autocontrol y excelencia. Como entrenadora, me motiva, ya que permite impactar positivamente en la formación humana y deportiva”.

ML: ¿Cómo llegó a ser coach de la Federación Panameña de Taekwondo? MC: “A través de una invitación de la federación, en conjunto con Pandeportes y Comité Olímpico Panameño; en un proyecto técnico alineado a objetivos institucionales, respaldado por resultados internacionales recientes y una metodología clara de trabajo. Desde abril de 2024”.

ML: ¿Cuáles serían sus planes deportivos? MC: “A corto plazo: consolidar la base técnica y física. A Mediano: mejorar ranking panamericano, mundial y resultado en eventos regionales. Y largo plazo: posicionar a Panamá como un país competitivo y respetado en Poomsae a nivel continental”.

ML: ¿Cómo le gustaría que la recordaran? MC: “Como una entrenadora que construyó procesos sólidos, profesionales y sostenibles”.

15
atletas están bajo su cargo, en estos momentos en Panamá.

“Mi trabajo se ha centrado en la construcción de procesos técnicos sostenibles, el desarrollo integral del atleta y la proyección internacional del Poomsae panameño, contando con el respaldo de la Federación Panameña de Taekwondo, Pandeportes y el Comité Olímpico de Panamá”.

Aprendizaje y disciplina

ml | “Para quienes aspiran al alto rendimiento, el principal ‘tip’ es asumir el compromiso total con el proceso, entendiendo que el entrenamiento va más allá del tatami. La alimentación, el descanso, la preparación mental y el estilo de vida son factores determinantes”, señaló la coach Mercedes Chávez.

Datos

Mercedes Chávez Hernández. Edad: 44 años. Profesión: Entrenadora de Taekwondo.

Nacida en Ciudad de México, México. Residencias: Tijuana y Ciudad de Panamá.

Estado civil: Casada con Andre Yamaguti, también entrenador de Taekwondo.

Tiene dos hijos. Le gusta practicar el spinning (ejercicio en bicicleta estática).

Pide a las autoridades deportivas panameñas, continuidad y apoyo al deporte, con becas.

Tags:
taekwondo
|
TE PUEDE INTERESAR