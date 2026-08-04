Caballero pega Grand Slam y Panamá supera a Cuba en béisbol de Centroamericanos

Panamá inició con victoria la Súper Ronda del béisbol en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2026 al derrotar 6 carreras por 2 a Cuba esta tarde en República Dominicana. El equipo nacional mantiene su buen paso y sigue firme en la lucha por medallas en los Juegos Regionales.

El ataque panameño explotó en la parte baja de la primera entrada con un “Grand Slam” de Erasmo Caballero que remolcó 4 carreras. Harold Araúz abrió el juego con 4.0 entradas, 1 carrera limpia y 1 ponche. El triunfo fue para Davis Romero, quien lanzó 2.2 innings con 1 carrera, mientras que Gilberto Chú cerró ponchando al último bateador. Por la ofensiva también destacaron Jhonny Santos, Luis Castillo y José Mordock, todos de 3-1.

Panamá continuará su calendario este martes a las 6:00 p.m. frente a República Dominicana y el miércoles a las 2:00 p.m. ante Puerto Rico. Ambos partidos se jugarán en el estadio Juan Marichal de Quisqueya.