Calificados potros criollos miden fuerzas en el Clásico Familia Del Valle

Para la sexta prueba del próximo domingo se correrá como evento central el Clásico Arturo, Eric, Max, Eric Arturo y Eric Antonio Del Valle, como un merecido homenaje a una familia que ha sido pilar fundamental en el desarrollo y desenvolvimiento de la actividad hípica en Panamá.

La competencia, que arranca la lucha por la Triple Corona Nacional de potros de tres años y cupos al Clásico Internacional del Caribe, presenta para esta oportunidad una nómina de nueve de los mejores nativos que cumplen campaña en la pista del Hipódromo Presidente Remón, ubicado en Juan Díaz, Ciudad de Panamá.

Dichos participantes largarán del punto de partida ubicado en los mil 800 metros, en disputa de una bolsa de $50,000, para repartir entre las ocupantes de las primeras cinco colocaciones.

Esta esperada confrontación se celebrará en la versión 87, la cual está fijada para que el timbre que abre las portezuelas del arrancador automático suene a las 5:05 p.m.

‘Indian Music’, centro de atención

No cabe la menor duda que toda la expectativa de la carrera se centra en ver el desempeño del alazán ‘Indian Music’, potro con una corta, pero meritoria campaña, que ha sumado una prueba clásica, sufriendo un solo revés en su primera incursión en eventos superiores a la milla.

Para esta oportunidad el mimado del Stud Campo Azul, bajo los cuidados del preparador Alberto Paz Rodríguez y silla de su jinete usual Yonis Lasso, se presenta con toda la línea de carrera a su favor para lograr un convincente triunfo y ratificarse como el mejor de su generación.

‘Capo Falcone’ y ’Con Paso Firme’, los contendores

Dos potros que atraviesan extraordinarias condiciones físicas y que bien pueden aprovechar cualquier inconveniente o descuido del favorito son el alazán ‘Capo Falcone’ y el colorado ‘Con Paso Firme’.

El primero de ellos, con las botas de Lorenzo Lezcano, retorna de una inactividad desde el pasado 29 de marzo, equino que rindió una buena faena en las pruebas de la Triple Corona Juvenil la pasada temporada.

Por su parte Con Paso Firme viene de llegar por delante de Indian Music, tratándose, según su patrón de desempeño, de un ejemplar con aptitudes para los tiros de alientos, cuyas partes interesadas contrataron para esta oportunidad al experimentado fusta Jesús A. Barría.

‘Spotlight’, la incógnita

El interrogante del evento clásico será el desempeño del alazán ‘Spotlight’, potro que en sus cuatro presentaciones siempre ha dicho presente en la etapa final de las pruebas.

A pesar de una ‘para’ de cuatro meses, todos los indicadores señalan que de retornar en óptimas condiciones será un digno rival en la prueba, donde Jimmy Carrión estará sobre sus lomos.

El resto de la nómina la componen: ‘Fire Light’ (Obeth Benitez), ‘Just Ben Hur’ (Ángel Rivas), ‘Cacique For Ever’ (Raymundo Fuentes), fusta que busca revalidar triunfo en la carrera, ‘Mente Brillante’ (Abdiel Jaén) y ‘Andros’ (Luis Arango), potros que se presentan con opciones sorpresivas a la victoria.

Las puntuaciones

El Clásico Familia Del Valle otorga cinco puntos al ganador, tres a la escolta y un tanto a la tercera casilla, en las pruebas selectivas al Clásico Internacional del Caribe.

Las competencias restantes de la Triple Corona y clasificatorias al Clásico del Caribe se celebraron el 30 de agosto con la carrera conmemorativa a la Familia Boyd, en tanto que el cotejo que cierra el ciclo el 27 de septiembre, con el Clásico Familia Eleta.