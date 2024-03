Camavinga asegura que no sabe qué va a hacer Mbappé la próxima temporada

El centrocampista francés del Real Madrid Eduardo Camavinga aseguró este martes que no sabe qué va a decidir sobre su futuro su compañero en la selección Kylian Mbappé, al que la prensa española sitúa en el Real Madrid la próxima temporada.

"No he hablado con él, es un jugador del PSG y no sé qué va a hacer la próxima temporada", dijo Camavinga, en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de octavos de Champions contra el Leipzig.

Mbappé ya comunicó al París Saint-Germain que no seguirá en el club francés la próxima temporada, pero no ha desvelado aún cuál será su destino, mientras la mayoría de la prensa apunta al Real Madrid como su próximo equipo.

Camavinga insistió en que él no habla de este asunto en el vestuario con sus compañeros del Real Madrid.

"Voy a respetar al PSG, en el vestuario disfruto y no hablo de eso, esa es la verdad", aseguró Camavinga.

El internacional francés admitió que el tema del futuro de Mbappé podría salir en las conversaciones entre los jugadores de la selección, que se concentrará para el parón internacional de este mes.

"Cuando voy a la selección, voy a disfrutar y seguro que vamos a hablar de eso, pero si hablamos de eso, no va a decir nada, es normal", concluyó.