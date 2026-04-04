Cambridge gana a Oxford por cuarto año seguido en la mítica regata por el Támesis

Cambridge sumó su cuarta victoria consecutiva al derrotar de forma contundente a Oxford en la 171ª edición de la mítica regata entre las dos prestigiosas universidades británicas, este sábado en el río Támesis de Londres.

Fue la séptima victoria de Cambridge en los últimos ocho años de una regata entre las dos universidades más antiguas de Inglaterra, disputada por primera vez en 1829.

Por primera vez en los 197 años de historia de la regata, ambos presidentes (capitanes) fueron franceses, con Noam Mouelle al frente de los Light Blues de Cambridge y Tobias Bernard, nacido en Londres de padre francés y madre francoestadounidense, capitaneando a los Dark Blues de Oxford.

Cambridge realizó una mejor salida y no dio impresión de poder verse superada a lo largo de los 4,3 millas (6,9 kilómetros) del recorrido de Putney a Chiswick.

Cambridge cuenta ahora con una ventaja global de 88 victorias a 81, con un empate nulo.

En la carrera femenina, que precedió a la masculina, Oxford puso fin a una racha de ocho derrotas consecutivas. Entre las ganadoras estaba la española Esther Briz.