Como uno de los grandes en la historia de nuestro boxeo es catalogado Antonio “Buchí” Amaya Góndola, conocido como el “campeón sin corona”. El púgil falleció el pasado domingo a la edad de 79 años, en el mismo sector donde residía en Puerto Pilón, provincia de Colón. Su paso por los cuadriláteros y su don de gente dejaron marcas. Amaya debutó en 1963 como profesional y en 15 años (hasta 1978) dejó un récord de 76 peleas: 48 ganadas, 21 derrotas y 7 empates. Fue campeón nacional en tres categorías (pluma, superpluma y superligero).

“Podría decirse que Amaya estaba predestinado a ser el tercer campeón mundial de boxeo nacido en Panamá, pero los malos fallos en Japón le impidieron alcanzar la gloria. Así ocurrió en sus dos peleas de 1969 y 1970 contra Hiroshi Kobayashi y en 1974 contra Kuniaki Shibata”, señaló el comentarista deportivo Daniel Alonso en un escrito titulado “El Campeón Sin Corona”.

“Lo conocí y trabajé con él y fue uno de los referentes del boxeo panameño en el tiempo [década de los 1970] de Roberto Durán e Ismael Laguna”, indicó el promotor Sergio González.

“No lo vi pelear en vivo, pero he visto sus videos, y era tremendo peleador y siempre me hablaron bien de él. Era un boxeador de estilo, y bueno, lastimosamente se nos adelantó, pero siempre será recordado por ser el campeón sin corona de Panamá y Colón”, indicó el exboxeador Carlos ‘El Púas’ Murillo. En homenaje a su carrera deportiva, el programa Lo Mejor del Boxeo le dedicará el espacio completo de ‘Clásicos del Boxeo’ este sábado 1 de febrero, después del pleito entre David Benavidez y David Morrell, cuya transmisión arranca a las 8:00 pm, por RPC. Se conoció que las honras fúnebres de Amaya se realizarán el 31 de enero, a las 10 am, en la Iglesia Sagrada Familia, en Puerto Pilón.