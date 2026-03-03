Campeones del ajedrez

ML | Con una participación de 228 jóvenes ajedrecistas, se realizó el Campeonato Nacional por Categorías Impares 2026, con representantes de las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Colón y Bocas del Toro.

El Centro de Combate de la Ciudad Deportiva Irving Saladino se convirtió en el centro de la estrategia y el talento, donde niños y jóvenes compitieron en 12 categorías que abarcaron edades desde los 5 hasta los 17 años.

En la categoría Sub-17, Samir Camargo se quedó con el primer lugar, escoltado por Yavier Pérez y Reinaldo Cruz. En la rama femenina, las máximas honras fueron para Marianela Cruz, seguida de Alessia Avendaño y Fátima Méndez. La categoría Sub-15 fue dominada por Manuel Cueto, Juan Raúl Montúfar e Ian Simpson; mientras que en las damas sobresalieron Keytleen Chavarría, Danna Arevalo y Lily García. En el grupo de Sub-13, el joven Andrés Navarro se alzó con la victoria, seguido por Enmanuel Roa y Giuseppe Antinori; en la rama femenina, el podio fue para Analia Badillo, Victoria Quiroz y Gabriela Atencio.

En la Sub-11, Jorge Cuevas obtuvo el primer puesto, escoltado por Dominick Jarrin y Jeremy Cho, mientras que Anastasia Ortega, Allegra Castrellón e Isabella Pedreros dominaron en la femenina.

En la Sub-09, Emmanuel Cornejo se llevó el triunfo sobre Justo Cebrian y Eitan De Gracia, con Valentina Quiroz, Lia Miranda y Elizabeth Palacio destacando entre las niñas. Finalmente, en la categoría Sub-07, José Martin Batista se coronó ganador, seguido por Jonathan Gaitán y Antonio Cedeño; mientras que Mila Tejada, Samara Cornejo y Diana Jaén brillaron en la división femenina.