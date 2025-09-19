Canadá derrota a Nueva Zelanda y va a final del Mundial femenino de rugby

Canadá se convirtió en la primera finalista del Mundial femenino de rugby tras derrotar por 34-19 a Nueva Zelanda, vigente bicampeona del mundo, este viernes en Bristol (sudoeste de Inglaterra).

Las americanas tuvieron un mejor inicio de partido y se colocaron 12-0 a los once minutos, y luego ya no dejaron de pisar el acelerador, logrando cinco tries para clasificarse para su segunda final mundialista (tras la de 2014).

Las oceánicas, campeonas del torneo en seis ocasiones, poco pudieron hacer ante el vendaval canadiense, llegando a la pausa ya con una desventaja significativa (24-7).

Canadá jugó un partido con mucha disciplina defensiva, concediendo su primer penal a la hora de juego, cuando las neozelandesas ya habían sido penalizadas en ocho ocasiones.

En la final Canadá se enfrentará al vencedor de la segunda semifinal, que disputarán el sábado Inglaterra y Francia.