"Canelo" Álvarez pone en juego su legado en una megapelea contra el invicto Crawford

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez afronta el sábado uno de sus mayores desafíos frente al estadounidense Terence Crawford, en un combate con repercusiones para los legados de estos gigantes del boxeo de su generación.

El Allegiant Stadium de Las Vegas, recinto para 65.000 espectadores, se convertirá por primera vez en ring de boxeo para hospedar este choque entre dos púgiles que han dominado divisiones enteras.

Canelo, la gran máquina de hacer dinero del boxeo actual, pondrá en juego los cuatro cinturones que lo acreditan como monarca indiscutido del peso supermediano (168 libras - 76,2 kg), mientras Crawford ostentó anteriormente todos los títulos del superligero y welter.

En la mañana del viernes, ambos púgiles cumplieron con los requisitos al marcar 167,5 libras (75,9 kg) en la báscula en un evento privado y en la tarde participaban en un pesaje ceremonial al aire libre y abierto al público.

Álvarez y Crawford, de 35 y 37 años, subirán al cuadrilátero del estadio de los Raiders de la liga de football americano (NFL) con un registro conjunto de 108 combates sin haber sufrido ni un solo nocaut.

- Un nocaut necesario -

El mexicano tiene un expediente de 63 victorias (39 nocauts), dos empates y dos derrotas, la primera de ellas en 2013 frente al invicto Floyd Mayweather Jr. y la otra en 2022 ante el ruso Dmitry Bivol, ambas por decisión de los jueces.

Crawford salió vencedor de sus 41 peleas (31 nocauts) y ahora asume el reto de ascender dos categorías para ser rival de Canelo en la multimillonaria pelea, de la que se reportó que garantizará a Álvarez más de 100 millones de dólares.

El combate, que arrancará alrededor de las 20H00 locales (03H00 GMT del domingo), será retransmitido en vivo por Netflix y es el segundo del lucrativo contrato que Canelo firmó a inicios de año con la promotora saudita Riyadh Season.

También será el estreno en el mundo del boxeo del influyente Dana White, quien ha prometido revolucionar este deporte como hizo con la UFC, la mayor competición de artes marciales mixtas.

Canelo, que intenta apuntalar su estatus en el olimpo del boxeo mexicano, está ávido de un triunfo contundente con el que silenciar a quienes creen que ya ha comenzado su declive.

El mexicano no tiene una victoria por la vía del nocaut desde la de Caleb Plant en 2021, cuando se erigió en el primer campeón indiscutible del peso supermediano.

Después de ese éxito llegó el tropiezo ante Bivol, en un combate en el que fue él quien ascendió al mediopesado (79,4 kg), y victorias sin demasiado brillo frente a su archirrival Gennady Golovkin, John Ryder, Jermell Charlo, Jaime Munguía, Edgar Berlanga y William Scull.

- "Prometo mi mejor actuación" -

"Prometo mi mejor actuación, voy a poner todo lo que tengo en esta pelea", se comprometió en la conferencia de prensa del jueves en el T-Mobile Arena, donde fue arropado por miles de aficionados mexicanos.

"No sé si va a ser la última pelea grande que voy a tener, porque no sabemos qué nos depara el destino (...) Hay que disfrutar de esta que tenemos, que es una pelea única en la vida", subrayó el púgil de Guadalajara, que dijo estar listo para enfrentar a un rival más veloz y ambidiestro.

"Tuvimos que regresar a lo básico, repasar todo lo que sabemos, la rapidez, movimiento de cintura, las piernas. Trabajamos todo para esta pelea porque lo vamos a necesitar", explicó.

Crawford, de su lado, tiene toda la intención de apoderarse de los cinturones del mexicano marcando un nuevo hito en la historia del boxeo.

En caso de lograrlo, el púgil de Omaha (Nebraska) se convertirá en el primer boxeador masculino en haber sido campeón indiscutido en tres divisiones.

Para ganarse esta oportunidad tuvo que subir de peso desde los 69,8 kilos de la división superwelter, de la cual es el actual campeón por la Asociación Mundial de Boxeo.

"No estoy preocupado por nada, hemos hecho el trabajo", dijo Crawford sobre enfrentar a un rival más potente físicamente.

"Así es como se hacen las leyendas, asumiendo riesgos como estoy haciendo ahora (...) Me siento muy bien. Estoy listo para sacudir el mundo", advirtió ante la afición mexicana que tendrá también enfrente el sábado en el Allegiant Stadium.