'Canelo' y Munguía dan el peso ante una afición con el "corazón dividido"

Saúl 'Canelo' Álvarez, la gran figura del boxeo actual, y el invicto Jaime Munguía cumplieron el viernes con la báscula en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos) frente a una multitud dividida en el apoyo a los dos púgiles mexicanos.

Álvarez, que el sábado pondrá en juego sus cuatro cinturones de la categoría supermediana (168 libras - 76,2 kg), marcó un peso de 166,8 libras (75,6 kg) y Munguía de 167,4 (75,9).

En la ceremonia al aire libre, ambos boxeadores se volvieron a saludar respetuosos sobre el escenario frente al T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada), escenario del combate.

Varios miles de seguidores resistieron bajo el sol del desierto de Nevada para registrar el espectáculo con sus celulares bajo el son de los mariachis.

"Me siento muy bien, me siento en mi mejor momento porque ya no tengo lesiones. Y lo voy a demostrar el sábado", aseguró 'Canelo' sobre el escenario.

El púgil de Guadalajara (oeste), de 33 años, se sometió a una cirugía en la mano izquierda en 2022 tras su derrota ante Dmitry Bivol, la segunda en los 60 combates de su carrera.

'Canelo' sigue siendo uno de los pocos boxeadores de la actualidad capaz de atraer a grandes multitudes, pero su trayectoria está necesitada de una gran victoria después de que no haya logrado un nocáut en sus cuatro últimas apariciones sobre el ring.

Por primera vez desde 2017, el campeón indiscutible del supermediano enfrentará a un rival de su país, en una cita enmarcada en las festividades mexicanas del 5 de Mayo y en la que esta vez estará acompañado en su camino al cuadrilátero por el cantante Luis R. Conríquez.

"Estoy en mi mejor forma de siempre. Voy a darlo todo. Mi esfuerzo, mi talento. Espero que todo México disfrute de esta pelea porque es para ellos", clamó 'Canelo' en la plaza Toshiba, donde por una vez tuvo que compartir los apoyos con su oponente.

"Estoy muy emocionado, es una gran oportunidad. La voy a aprovechar al máximo y mañana voy a ser campeón del mundo", auguró Munguía, un peleador de poderosa pegada que cuenta sus 43 combates por victorias (34 de ellas por nocaut).

El púgil de Tijuana (noroeste), seis años más joven y diez centímetros más alto que 'Canelo', también celebró que México "va a vibrar con esta gran pelea".

- "Esto es lo que quiere la gente" -

Bajo el intenso calor del mediodía, aficionados con camisetas y carteles de ambos boxeadores se turnaron en los gritos de aliento.

"Munguía viene muy fuerte, con hambre de ganar", aseguran Álvaro González y Evelyn Hidalgo, dos jóvenes abogados que viajaron desde la fronteriza Tijuana para apoyar a su figura local.

La pareja discrepa sin embargo a la hora de pronosticar lo que ocurrirá sobre el ring del T-Mobile Arena (unos 20.000 asientos).

Hidalgo visualiza como ganador a Munguía mientras González apuesta por una victoria tan ajustada de 'Canelo' que demande una revancha y convierta a este duelo en un nuevo clásico del boxeo mexicano.

"Hace muchos años que no pelean dos mexicanos de tan alto nivel y esto es lo que quiere la gente", recuerda Luis Solís, trabajador de la construcción en Riverside (California), que luce camiseta y zapatillas de Álvarez.

"Canelo' lo va a tener difícil. Munguía va a dar una buena pelea, no viene sólo a por el cheque, pero no le va a alcanzar", considera. "Canelo es todavía la superestrella del boxeo mexicano".

Para José Bermúdez, aficionado de la Ciudad de México, el público tendrá esta vez "el corazón dividido", ya que el apoyo a Álvarez se ha ido reduciendo "porque ya está muy crecido".

'Canelo', considera Bermúdez, "se cree por arriba de Mike Tyson o de Oscar de la Hoya", el antiguo promotor al que Álvarez insultó y acusó de ladrón en la rueda de prensa previa al combate.