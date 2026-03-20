Carlos De Icaza: gran legado en la hípica

El jinete panameño Carlos Manuel ‘Mañe’ De Icaza es recordado como uno de los grandes pioneros de la hípica latinoamericana en Estados Unidos y como una figura que abrió el camino para las generaciones de fustas panameños que posteriormente triunfarían en los principales hipódromos del mundo.

Nacido en Panamá el 1 de febrero de 1938, desde temprana edad mostró interés por los caballos y comenzó a montar ponis cuando apenas tenía seis años. A los 14 años inició formalmente su carrera como jinete profesional, participando en las pistas del antiguo hipódromo Juan Franco y posteriormente en el Hipódromo Presidente Remón.

Sus primeros triunfos en Panamá le permitieron ganar reconocimiento dentro del ambiente hípico local, lo que posteriormente lo impulsó a buscar oportunidades fuera del país.

Tras consolidarse en las pistas panameñas, Icaza viajó a México para continuar su desarrollo como jinete y, en 1956, dio el salto hacia los Estados Unidos, donde comenzó a competir en algunos de los hipódromos más importantes de Norteamérica.

Entre sus triunfos más destacados se encuentra el obtenido en el Belmont Stakes de 1964, donde condujo al caballo Quadrangle.